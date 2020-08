I cinque segni più magnanimi dello zodiaco: ecco quali sono

La magnanimità non è solo la predisposizione a essere generosi ma anche la tendenza a manifestare una vera e propria nobiltà d’animo. Insomma, una caratteristica assolutamente positiva, che non tutti posseggono.

Non è un tratto così diffuso, anzi. I tempi attuali predispongono all’individualismo sfrenato, quando non al vero e proprio egoismo. Avere uno dei segni protagonisti di questo articolo nella propria vita è sicuramente una gran fortuna.

In particolare, sono cinque i segni che manifestano questa caratteristica in modo particolarmente evidente. Non è detto che tutti coloro che sono nati sotto questi segni possano essere magnanimi, ma avranno, di certo, una forte possibilità che questo si verifichi.

1)Sagittario

È uno dei segni più nobili d’animo e più magnanimi espressi dallo zodiaco. La sua generosità non ha confini, il suo idealismo e il suo grande amore per la giustizia neppure. È in grado di abbracciare grandi cause e spendersi totalmente per esse. È un segno altresì molto coraggioso, che non ha problemi a dedicare tutto se stesso per le sue battaglie. Avere tale segno nella propria vita significa avere la possibilità di avere a che fare con una persona di grande spessore e slancio di tipo umanitario.

2)Pesci

È estremamente generoso ed è in grado di lottare per difendere i valori in cui crede, che sono quelli della giustizia sociale e del libero accesso di chiunque ai beni pubblici. È una persona estremamente altruista, sempre pronta a donare tutta se stessa per le cause in cui crede e per le persone cui vuol bene. Non fa mai mancare il suo supporto, morale ed economico ed è sicuramente una presenza preziosa, un punto di riferimento per il gruppo di lavoro, gli amici e la famiglia.

3)Toro

Magnanimo in ogni situazione e con chiunque, perché fa parte della sua natura e non riesce a non esserlo. A torto viene considerato un segno tirchio, ma non è così. In realtà, il nativo del toro tende solo a essere molto giudizioso nelle sue spese e ha sempre la preoccupazione di garantire ai suoi cari una vita dignitosa. Fa tutto per la famiglia, è sempre in cima alle priorità della sua vita ed è disposto anche a sopportare grandi sacrifici per essa, rinunciando, talvolta, alla propria carriera.

4)Acquario

È un segno molto sensibile, a dispetto delle apparenze, che suggerirebbero il mantenimento di una distanza emotiva. Si spende generosamente per gli amici ed è disposto ad aprire la porta della sua casa senza alcun tipo di riserve. È inoltre sempre disponibile a rincuorare qualcuno. Non si lascia andare a grosse manifestazioni di affetto o a paroloni ad effetto, ma c’è con la sua presenza e con il suo altruismo. Se ha un ospite in casa gli donerà tutto di sé, semplicemente.

5)Leone

Il segno è un egocentrico, talvolta collerico e ha anche una ambizione sfrenata, senza dubbio, ma la sua generosità d’animo è indiscussa. Per gli amici e le persone della sua famiglia c’è sempre e si spende senza riserve. Ed è in grado di credere in qualcosa fino a che non la realizza. La sua più grande caratteristica è la forza di non arrendersi alle difficoltà. Ed è, proprio per questo, un grande sostegno morale per tutti coloro che hanno a che fare con lui.