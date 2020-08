Karol Linetty – Ruolo, Carriera e Statistiche

Karol Linetty è un calciatore che può far felici i Fanta-allenatori, perchè il suo sapersi inserire può regalare gol pesanti durante la stagione ed il fatto di aver ritrovato un tecnico che lo conosce bene come Giampaolo può accrescere la sua media.

Karol Linetty: Ruolo

Linetty è un centrocampista versatile, può giocare in tutte le posizioni della mediana, anche se da mezzala ha più possibilità di inserirsi nella manovra offensiva. È un giocatore dinamico e lo si può trovare in ogni zona del campo, in quanto sa abbinare molto bene la fase d’interdizione a quella di costruzione. Tenace e grintoso, non teme lo scontro fisico, ma soprattutto è molto forte in progressione, ha ottimi tempi d’inserimento e sa attaccare gli spazi sia con che senza palla. Possiede un discreto tiro dalla media distanza. Fisicamente non è un gigante, ma ha comunque una struttura corporea massiccia che gli garantisce una buona resistenza ai contrasti, così come una discreta capacità nella difesa della palla.

Karol Linetty: Carriera

Karol Linetty è nato in Polonia il 2 febbraio del 1995 ed ha esordito a soli 17 anni nella massima serie polacca con la maglia del Lech Poznan. Il 29 luglio 2016 viene ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria per circa 3 milioni di euro. Il giocatore sottoscrive un contratto quinquennale e sceglie la maglia numero 16. Da quest’anno vestirà la maglia del Torino.

Karol Linetty: Statistiche

Linetty ha collezionato con la maglia del Lech Poznan 112 presenze realizzando 11 gol, mentre negli anni sampdoriani sono state 132 le partite giocate sempre con 11 gol all’attivo. Con la maglia della Polonia fino ad oggi ha messo insieme 23 presenze segnando un solo gol proprio nell’esordio in amichevole contro la Norvegia nel 2014. L’ultima presenza risale al 2018, da allora è uscito dal giro della nazionale.