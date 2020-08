La classe degli asini – Trama e cast del film su Rai 1

La classe degli asini è la proposta di Rai 1 per la sua prima serata di oggi, 31 agosto 2020. Il film è diretto da Andrea Porporati e risale al 2016. La storia invece si ispira alla lotta di Mirella Antonione Casale per includere i disabili nella scuola italiana.

La trama de La classe degli asini ci parla infatti di questa professoressa con una figlia disabile che si ritroverà a combattere contro pregiudizi e diffidenza. Oltre che contro alcuni drammi che colpiranno proprio uno degli alunni più svantaggiati. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e gli attori che compongono il cast.

La classe degli asini – La trama

Negli anni Sessanta, Mirella Casale è una professoressa con una figlia affetta da gravi problemi motori. Riccardo, un bambino che non riesce a relazionarsi con i compagni, viene inserito in una classe differenziale. Il professor Felice però lo difende e cerca di riportare il bambino nella scuola pubblica, scegliendo alla fine di creare un dopo-scuola per tutti gli studenti con difficoltà simili o di studio. La figlia di Mirella invece viene cacciata dall’istituto perchè giudicata non idonea all’apprendimento: la docente decide di unirsi all’Anffas, l’associazione di famiglie con disabili. La trama de La scuola degli asini ci rivela che Riccardo svelerà presto di essere vittima di maltrattamenti. I due professori, unite le forze, decideranno di credere al piccolo e cercheranno di smascherare i segreti dell’istituto.

La classe degli asini – Il cast completo

Il cast de La classe degli asini accende le luci su Vanessa Incontrada nei panni di Mirella Casale. Al suo fianco troviamo Flavio Insinna nel ruolo di Felice Giuliano, mentre Fabio Troiano presta il volto a Luigi. Fra gli artisti presenti troviamo inoltre Aurora Giovinazzo per il personaggio di Flavia, Monica Dugo per quello di Giovanna e Giovanni D’Aleo come interprete di Riccardo. Infine troveremo Martino Lauretta nei panni di Robertino.