L’ora della verità, ultima puntata – Anticipazioni 6 settembre

L’ora della verità torna con la sua ultima puntata nel prime-time di Canale 5 del 6 settembre 2020. Sono ancora tanti i dubbi a cuie la serie tv francese deve rispondere al più presto: Palma è ancora viva oppure i resti ritrovati sono davvero i suoi?

Le anticipazioni de L’ora della verità ci promettono un faccia a faccia fra Cassanu e il suo destino. Il finale di stagione regalerà anche a Clotilde la possibilità di ottenere delle informazioni utili da Orsu, che riuscirà a far uscire dal carcere.

L’ora della verità, ultima puntata – Anticipazioni e trama

Episodio 7 – Nel ’94, Palma scopre la verità sul bambino di Salomé grazie alla madre della donna, Speranza. Ormai umiliata e sconfitta, Palma decide di raggiungere Natale. Intanto, Nicolas coltiva il suo sogno d’amore grazie all’incontro con Maria-Chiara, una cantante che vuole portare con sè a Parigi. Dopo aver riflettuto a lungo, Palma annuncia al marito che il loro ultimo giorno insieme sarà Ferragosto: ha intenzione di ritornare a Nizza solo con i figli. Nel frattempo, Clotilde decide di annegare dopo aver scoperto che la madre non è l’unica ad avere una relazione. Nel presente, Clotilde si reca in carcere per incontrare Orsu.

Episodio 8 – Il 15 agosto del ’94, la famiglia di Palma si riunisce in occasione della festa della Vergine. Salomé decide di presentarsi sul posto vestita come la sua rivale e chiede in modo aperto a Paul di andare via con lei. Mentre Cassanu ordina a Palma di lasciare la tavolata, Paul decide di partire con l’amante. Anche se in precedenza aveva deciso di portarla dal medico e farla internare. Nel presente, Stephane trova la lettera del padre e affronta Cassanu. Siamo alla resa dei conti: il padre di Paul è il vero responsabile di quanto accaduto quell’estate? Le anticipazioni de L’ora della verità ci promettono un ultimo colpo di scena prima di risolvere il mistero.