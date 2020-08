Manila Nazzaro negativa al Covid-19 | Le rassicurazioni fuori Temptation Island

Manila Nazzaro rassicura i suoi fan dopo la vacanza in Sardegna insieme a Lorenzo Amoruso, ai suoi due figli e ad alcuni amici stretti. La ex Miss Italia infatti, dopo il successo inaspettato a Temptation Island come singola donna ma anche come coppia insieme all’ex calciatore, continua a essere protagonista assoluta dei social.

La Nazzaro infatti, è ormai amata da un pubblico vastissimo di fan e telespettatori che, hanno potuto scoprire il suo lato umano ma soprattutto quello da donna libera e indipendente nonostante una storia d’amore. Grazie a Temptation Island ma in particolar mondo alla sia determinazione e al suo carattere, Manila è riuscita a ottenere la simpatia e l’amore di tantissimi follower che, di ritorno dalla sua vacanza in Sardegna, le hanno chiesto se avesse fatto o meno il tampone. Quali sono state le sue affermazioni?

Manila Nazzaro negativa al Covid-19

La ex Miss Italia ha deciso di esordire nelle sue storie Instagram cercando in tutti i modi di rassicurare i propri fan sulle sue condizioni di salute e sul rientro dalle vacanze sarde. Insieme a Lorenzo Amoruso, la coppia ha spiegato e cercando di lanciare un messaggio positivo sui social, cercando di rimanere il più possibile neutri da attacchi e critiche.

Manila Nazzaro infatti, è risultata negativa al Covid-19 proprio come i suoi figli e Lorenzo, affermando nelle sue storie Instagram: “Non amiamo fare spettacolo su un problema molto serio, ossia il Covid-19, però siccome in tantissimi vi siete preoccupati per il semplice fatto che io e Lorenzo fossi in Sardegna, siamo qui a tranquillizzarvi. Le nostre vacanze tra Salento e Sardegna, sono state a base di pochi amici, i miei bimbi, spiagge deserte e cene in casa”.

Ex Miss Italia rassicura tutti

La coppia approfitta delle loro storie Instagram per spiegare anche come si sono divertiti ma soprattutto come i fan possono andare in vacanza in modo sicuro con piccoli accorgimenti importanti.

Manila ha così spiegato che: “Ciò nonostante, per correttezza e senso civico, entrambi ci siamo sottoposti oggi al nostro rientro a Roma al test sierologico, che ovviamente risultato negativo per entrambi. Tutto questo per dirvi che le vacanze possono si possono fare. Si può visitare il nostro splendido paese, ma con buonsenso, amor proprio e semplici accortezze senza rischiare di contrarre nella. Ci hanno chiesto sacrifici per la nostra salute, bastava scegliere un tipo di vacanza. Forse un po’ più tranquilla, ma che ci avrebbe lasciato solo buonissimi ricordi, così com’è stato per noi”.