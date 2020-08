Oroscopo di oggi, lunedì 31 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi lunedì 31 agosto 2020. Stiamo per cominciare una nuova settimana. Agosto cederà il passo al mese di settembre, ma prima scopriamo quali ultimi sorprese riserverà il mese dell’estate ai segni zodiacali. La Luna darà manforte agli Ariete in crisi con il partner: è tempo di recuperare! Alti e bassi per il Sagittario. Se vuoi saperne di più, dai un’occhiata al seguente oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi lunedì 31 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: sarà un lunedì molto promettente in amore, merito di una Luna in aspetto favorevole. Sfruttalo in pieno! Leone: devi risparmiare qualche soldo in più in vista di un inverno piuttosto austero. Non darti alle spese pazze! Sagittario: non hai stelle contrarie eppure potresti sentirti un po’ giù di corda. Evita discussioni e appuntamenti per oggi!

Oroscopo di oggi lunedì 31 agosto 2020: segni di terra

Oggi Toro: in amore potrebbero nascere nuove tensioni. Forse tu e il tuo partner con viaggiate più sulla stessa lunghezza d’onda. Dovresti rifletterci! Vergine: chi lavora in proprio potrebbe ottenere delle belle soddisfazioni! C’è voglia di riprendere il controllo della propria vita. Capricorno: il Sole, Mercurio e Giove sono dalla tua parte e proteggono ogni tua scelta amorosa.

Oroscopo di oggi lunedì 31 agosto 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi Gemelli: sarà difficile contenere il nervosismo, soprattutto sul posto di lavoro. Fai molta attenzione! Bilancia: se senti che ci sono questioni in sospeso con il partner, dovresti armarti di coraggio e chiarirle. Parla con il cuore aperto: ne varrà la pena! Acquario: dovresti cominciare d’ora in poi a metterti nell’ottica degli stravolgimenti che vivrai nei prossimi mesi. È tempo di uscire dalla zona di comfort!

Oroscopo di oggi lunedì 31 agosto 2020: segni di Acqua

In base all’oroscopo di oggi Cancro: si prospetta una giornata ricca di emozioni. Nelle prossime ore ti accorgerai di essere circondato dall’affetto di cari amici e famigliari. Scorpione: guai a disturbarti oggi, perché sarai altamente suscettibile! Rimanda ogni appuntamento a un altro giorno. Pesci: ti sei svegliato con il morale giù, ma dal pomeriggio in poi si risolleverà! Da metà settembre riuscirai a risolvere un problema pratico che ti tormenta da un po’.