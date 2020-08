Ricetta Cinnamon Rolls: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta Cinnamon Rolls, che di norma vengono serviti con una tazza di caffè bollente la notte di Natale. Tipici degli Stati Uniti hanno spopolato in tutto il mondo per il loro gusto unico e il profumo inimitabile.

Cinnamon Rolls – Ingredienti

Gli ingredienti si intendono per 12 pezzi circa.

Zucchero 60 grammi

Lievito di birra secco 5 grammi

Farina 00 615 grammi

Sale fino 5 grammi

Acqua 120 grammi

Burro 80 grammi

Uova 1

Latte intero 120 grammi

Zucchero per spennellare 110 grammi

Cannella in polvere 15 grammi

Burro 15 grammi

Zucchero a velo 200 grammi

Acqua per la glassa

Cinnamon Rolls – Preparazione

Per iniziare la preparazione dei vostri Cinnamon Rolls, come prima cosa dovete prendere il burro e scioglierlo a fuoco lento lasciandolo successivamente intiepidire. Versate in una ciotola la farina, lo zucchero, il lievito e il sale mescolando. Ora in un’altra ciotola mescolate latte, acqua e uovo leggermente sbattuto unendo poi il burro e continuando a mescolare.

Unite gli ingredienti delle due ciotole e mescolate sino a quando non avrete ottenuto un composto amalgamato. Prendete e trasferite il tutto sul piano da lavoro, impastando sino a quando non è stata realizzata una sfera liscia senza grumi (aggiungete farina se necessario). Prendete una bacinella e imburratela dolcemente, riponendo l’impasto al suo interno per poi coprire con la pellicola trasparente, lasciandola lievitare 30 minuti ad una temperatura di 25°.

Ora prendete una ciotola e versate lo zucchero con la cannella in polvere, mescolando per bene. Poi prendete il vostro impasto lievitato e sgonfiatelo con l’aiuto di un mattarello sopra una spianatoia infarinata: otterrete un rettangolo da 50×35 cm.

Spennellate il tutto con il burro fuso e con 3/4 del mix preparato prima aromatizzante distribuendolo su tutta la superficie. Procedete arrotolando l’impasto: alzate il lembo ineriore dal lato più lungo e arrotolate in maniera stretta ma senza schiacciare l’impasto. Una volta che avete ottenuto il rotolo modellatelo con le mani arrivando ad una lunghezza di 46 cm.

Prendete una lama affilata e dividetelo a metà, poi ancorà a metà fino a quando le suddivisioni saranno di 3 dischi da 4 cm circa ciasciuno. Proseguite con l’altro pezzo sino a quando non avrete ottenuto 12 rotelle.

Prendete una teglia e imburratela cospargendo 1/4 del mix di aromi: i vostri rotolini ora dovranno essere sistemati all’interno della teglia nello stesso verso distanziati tra loro. Copriteli con la pellicola trasparente, lasciando lievitare per 30 minuti. Togliete la pellicola e fatele cuocere per 30 minuti a 180° e una volta cotti dovranno raffreddare completamente.

Prendente una ciotola dove mettete acqua fredda e zucchero a velo, mescolando sino a quando non ottenete un composto vischioso. Cospargetelo sui cinnamon rolls creando così la glassa: buon appetito!

Cinnamon Rolls – Consigli

I cinnamon rolls si conservano in frigorifero per un massimo di 2 giorni.