Romina Power grata a Albano Carrisi: “Mi ha insegnato a stare sul palco…”

Romina Power nonostante l’amore ormai finito con Albano Carrisi continua a essergli grata per i tantissimi momenti stupendi che hanno vissuto insieme. La cantante però, durante un’intervista al Corriere Della Sera non riesce a frenare i ringraziamenti nei confronti del cantante che per anni è stato al suo fianco aiutandola a crescere professionalmente ma anche come donna.

La loro storia d’amore famosa in tutto il mondo sembra aver rattristito i fan quanto, da alcune settimane si è fatta sempre più realistica l’indiscrezione di un matrimonio tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Con Romina Power infatti, sembra ormai tutto finito e tra di loro oltre a un forte legame musicale rimarrà sempre un grandissimo affetto e un amore eterno per i loro figli. Quali sono state le parole che, Romina Power ha dedicato a Abano?

Romina Power grata a Albano Carrisi

La cantante accanto a Albano Carrisi fin dalla giovane età, ha voluto raccontare al Corriere Della Sera il fortissimo legame che, per diversi anni li ha tenuti vicini, mostrandosi grata per tutto ciò che il cantante le ha saputo insegnare. Romina infatti, si è lasciata andare a parole che, hanno riempito il cuore dei fan che, li vorrebbero ancora una volta insieme, spiegando come stanno andando realmente le cose.

Romina Power ha così spiegato: “Lui mi ha insegnato a stare sul palco e ad affrontare il pubblico. Ero di una timidezza e di un’insicurezza spaventosa. Ho assorbito e fatta mia la sua disinvoltura. E penso di aver alleggerito la sua tendenza al melodramma. Probabilmente se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto canzone e cantato insieme. Non avevamo programmato nulla…”.

La cantante delude i suoi fan

I telespettatori e gli ammiratori della coppia ormai dopo diversi anni ancora sperano di vederli nuovamente insieme come coppia e non solamente come due cantanti. Proprio per questo, dopo le indiscrezioni continue sulle nozze tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso, Romina Power ha deciso di mettere un punto una volta per tutte a quello che è il suo rapporto con il cantante.

Romina Power ha così affermato nei confronti dei suoi fan: “Hanno fatto un po’ l’abitudine a vederci insieme. O forse perché abbiamo inciso centinaia di canzoni e la musica è eterna: quando avremo lasciato i nostri corpi, le canzoni rimarranno. […] Condividere le stessa passioni, ti fa compagnia, ti manda fiori, compone canzoni per te, è veramente bello…”