Sophie Codegoni è la nuova tronista | Eccola prima dell’entrata a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne avevano riservato l’ufficialità di ben quattro nuovi tronisti. I due ragazzi erano infatti possibile votarli direttamente sul sito ufficiale di Witty Tv mentre le due nuove troniste sono una novità dell’ultimo momento per Marai De Filippi.

Fino agli ultimi giorni prima delle registrazioni infatti, sui social erano tantissime le indiscrezioni che vedevano la possibilità di un trono con una tronista transessuale e la possibilità di un torno gay. Una scelta che non avrebbe scandalizzato nessuno visto che, già in passato la stessa conduttrice aveva già dato vita a un trono gay.

Le anticipazioni uscite nei giorni scorsi però, hanno messo a tacere le tantissime indiscrezioni ufficializzando due troni per i maschi e due per le ragazze. Per quanto riguarda il trono femminile le due ragazze sono: Sophie e Jessica.

Sophie Codegoni è la nuova tronista di Uomini e Donne

A pochi giorni dalle anticipazioni ancora non si sapeva chi fosse Sophie ma grazie ai tantissimi fan si è scoperto il suo cognome così da poterla cercare sul suo profilo Instagram: Sophie Codegoni.

La ragazza in questione ha 18 anni appena compiuti e Uomini e Donne è la sua prima esperienza televisiva nonostante come lavoro faccia la modella per Chiara Ferragni. Durante il video di presentazione la nuova tronista ha raccontato di fidarsi poco degli uomini a causa di una sua storia d’amore durata poco più di 6 mesi finita in malo modo.

La presentazione della nuova tronista

Sophie ha voluto raccontare in particolar modo il suo rapporto con i genitori che, nonostante siano separati non mancano mai di affetto e di piccole attenzioni. La mamma Valeria infatti, è come una migliore amica per lei con cui condivide grandissima complicità. Il padre Stefano invece è un vero e proprio compagno di avventura con cui gira il mondo, coltivando così un rapporto sempre più unito.

La tronista sembra così pronta ad affrontare la sua nuova esperienza all’interno di Uomini e Donne, pronta a cercare l’amore tra i suoi nuovi corteggiatori.