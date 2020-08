Zodiaco: quali sono i tre segni più invadenti

L’invadenza, che brutto difetto. Ci sono segni che non riescono proprio a stare nei loro confini, sentendosi continuamente in diritto di dire la loro, questionare una decisione, richiamare a un certo comportamento, criticare e, persino, compiere scelte alle spalle del partner o dell’amico.

Classico il caso di colui che, approfittando di un momento di distrazione dell’altro, prende il cellulare e cancella alcuni messaggi. “L’ho fatto per il tuo bene“, si difenderà, quando verrà scoperto. Una espressione irritante. Perché tra adulti – e a meno che non ci siano particolari turbe psichiche che rendono un individuo non autosufficiente – ognuno è padrone del proprio destino, opera con consapevolezza e senso di responsabilità le proprie scelte e capisce cosa è il suo bene e cosa è il suo male.

L’invadenza non è esattamente un’espressione di cattiveria, talvolta questi segni sono assolutamente in buona fede e sono convinti di operare nel giusto, ma è comunque una caratteristica censurabile. Vediamo quali sono i segni rientranti in questo profilo.

1)Capricorno

Non capisce mai quando deve farsi i fatti propri. E, pur capendolo, non lo farebbe comunque. Perché è una sua caratteristica intervenire, spesso alle spalle della persona interessata, per “il suo bene”, ma in realtà per soddisfare un proprio interesse, mettere a tacere una propria ansia o un proprio senso di colpa. Così, ad esempio, se trova la moka piena di caffè lo butterà “perché è ormai freddo”, non curandosi dell’uso che intendeva fare la proprietaria della moka. Se percepisce un comportamento anomalo nel partner farà di tutto per indagare sul suo smartphone alla ricerca di indizi di tradimento, quando, magari, c’è alla base solo un malessere fisico. Il litigio, in questi casi, è sempre possibile: il capricorno dovrebbe imparare a rispettare gli spazi altrui esattamente come pretende si rispettino i suoi.

2)Toro

Classico segno che fa dell’invadenza nei confronti del partner il suo stile di vita. Asserisce di farlo per il suo bene e sulla buona fede del segno non si ha motivo di dubitare. Ma talvolta il toro dovrebbe imparare a dosare le parole e le domande, perché può pure darsi che il partner abbia fatto una determinata scelta – ad esempio su questioni professionali – difficile, sapendo in cuor suo che lo è ed è tormentato da dubbi e ansie. Non è certamente bello che il partner, anziché dare sostegno, continuamente stia lì a criticare e a fare il terzo grado tormentando l’altro. Talvolta anche una presenza silenziosa può essere apprezzabile.

3)Ariete

Neppure l’ariete riesce mai a stare zitto. E se lo fa comunque non sta fermo. In entrambi i casi può accadere che faccia dei danni senza neppure rendersi conto della portata delle sue azioni. È il classico segno che, montando in cattedra, prende delle decisioni per la famiglia senza mettere a parte nessuno. Decisioni che riguardano da vicino la vita dei singoli membri. Decide che la figlia adolescente non debba più frequentare una certa persona? È capace di chiamarla e cantargliene quattro quando, invece, un dialogo franco sarebbe maggiormente auspicabile. Stabilisce che la moglie non debba più sentire una certa amica? Potrebbe arrivarne a cancellarne di nascosto i messaggi. Senza contare che potrebbe presentarsi a una festa senza essere invitato solo per la curiosità di vedere chi c’è e chi non c’è. Talvolta una maggiore discrezione sarebbe desiderabile.