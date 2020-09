Adriana Volpe indignata da Melchiorre | Reazione inaspettata a Ogni Mattina

Adriana Volpe si mostra indignata nei confronti di Andrea Melchiorre durante il suo intervento all’interno del programma Ogni Mattina condotto dalla ex gieffina. L’accesa discussione è durata pochi secondi che, sono bastati per ammutolire i telespettatori a casa ma soprattutto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Andrea Melchiorre infatti, dopo la sua lunga vacanza in Sardegna, qualche giorno fa ha scoperto di essere positivo al Covid-19. La sua scelta è stata quella di rimanere nella casa presa in affitto per passare il lungo isolamento domiciliare senza tornare a casa.

Le sue lunghe giornate però, sono scandite dalla compagnia dei fan che proprio Andrea Melchiorre “intrattiene” raccontando i suoi giorni da positivo. Un gesto che ha fatto così infuriare la conduttrice che, in pochi secondi di è stagliata contro di lui lasciandolo senza parole.

Adriana Volpe indignata da Andrea Melchiorre

La ex gieffina e da diversi mesi conduttrice di Ogni Mattina, si è scagliata contro l’ex corteggiatore criticando il suo comportamento negli ultimi giorni. Andrea Melchiorre infatti, che di professione fa il modello ma anche l’influencer, è arrivato al punto di creare una cartella in evidenza solo ed esclusivamente per le sue giornate in quarantena, chiamata “Covid-19”.

Un gesto che ha fatto indignare tantissimi utenti social e che, all’interno della trasmissione ha giustificato e spiegato affermando: “Sfruttare l’onda mediatica di un contagio o di un tampone positivo per fare pubblicità, no. Sono contrario anch’io, fondamentalmente. Però l’influencer, quello che fa, è semplicemente raccontare la sua quotidianità. Almeno io parlo nel mio caso. Le storie le facevo sia prima che adesso. Vedendomi costretto, in questo caso, a stare qui in quarantena in Sardegna da solo, racconto le mie giornate e ciò che ho fatto e cosa mi mette a disposizione lo Stato, ovvero i controlli…”

Conduttrice risponde per le rime all’influencer

Adriana Volpe non si tira indietro e mostra tutto il suo disaccordo nei confronti delle parole dette da Andrea affermando: “Tesoro, perdonami se ti interrompo. Ne potete raccontare perché tutto sommato state bene e siete asintomatici, perché sennò voglio vedere se facevate gli stessi post o le stesse storie se vi trovavate in ospedale. Cioè comunque la situazione è chiara. A qualcuno infastidisce, per non dire a molti…”

Andrea stamattina in collegamento a Ogni Mattina parla della sua “nuova quarantena”, la Volpe si ingrifa e lo liquida in 1 2 3. Ok. pic.twitter.com/boo26wfZtS — screnni 🍓🐍 (@screnni) August 31, 2020

La ex gieffina ha sempre detto tutto ciò che pensava senza tanti giri di parole, mostrandosi ancora una volta educata ma pungente nei confronti di alcuni suoi ospiti, in questo caso di Melchiorre.