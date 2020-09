Armando Incarnato viene snobbato | Battaglia persa a Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne è, ormai, alle porte. Manca meno di una settimana alla messa in onda della prima puntata della nuova stagione del talk show di Maria De Filippi. A partire da lunedì 7 settembre, infatti, verranno trasmesse le puntate di Uomini e Donne che sono già state registrate la scorsa settimana. Ciò che si è saputo subito è che Armando Incarnato è stato snobbato da una nuova dama.

Infatti, a giudicare dalle prime indiscrezioni, circolate grazie a Il Vicolo delle News, Uomini e Donne è iniziato in salita per Armando Incarnato. In questa nuova edizione, la novità più eclatante sarà l’unione dei troni, classico e over, non più divisi in puntate dedicate. Le diverse generazioni a confronto saranno unite in un unico talk show e ciò ha portato reazioni contrastanti nelle dame e nei cavalieri.

Armando Incarnato viene snobbato

I primi a dichiararsi entusiasti e pronti a conoscere anche corteggiatori o corteggiatrici più giovani sono stati Roberta Di Padua e Armando Incarnato. Nella prima registrazione, Armando Incarnato avrebbe chiesto il numero a una delle nuove dame presenti in studio. Il giorno dopo, tuttavia, durante la seconda registrazione, il cavaliere partenopeo di sarebbe reso protagonista della prima polemica della stagione.

Armando Incarnato, infatti, ha raccontato di essere rimasto molto deluso, perché la dama con cui desiderava uscire lo avrebbe rifiutato, preferendo incontrare le sue amiche. Insomma, Armando Incarnato viene snobbato da una nuova dama, cosa mai accaduta prima. Ma chi è questo nuovo personaggio femminile che ha rifiutato Armando Incarnato senza tanti complimenti?

Nuova dama rifiuta il cavaliere di Uomini e Donne

Secondo quanto rivelato da Il Vicolo delle News, Armando Incarnato viene snobbato da Claudia Lafirenze, una modella che nel 2014 doveva partecipare alla finale di Miss Model on the World in Cina, rappresentando l’Italia. Classe 1983, Claudia è mamma di un ragazzo di diciassette anni e di una bimba di tre. Il fatto che sia riuscita a tenere testa ad Armando Incarnato la dice lunga sulla sua personalità determinata. Come andrà a finire a Uomini e Donne?

Armando Incarnato ha manifestato più volte, durante l’estate, il desiderio di trovare finalmente la donna giusta per lui a Uomini e Donne. Quindi, sicuramente, il cavaliere non ha gradito questo primo rifiuto. Il fatto che Claudia abbia preferito uscire con le sue amiche, invece di conoscere meglio lui, deve aver sconvolto Armando Incarnato. Che decisioni prenderà il cavaliere a Uomini e Donne?