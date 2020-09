Calciomercato – Affari e trattative 1 settembre – Fioccano le ufficialità – La Roma ha il sì di Milik – Juve vicina a Dzeko

Il calciomercato nella giornata di ieri ha visto fioccare le ufficialità, ma vanno avanti tanti affari e trattative sempre più avviate verso la conclusione.

Le ufficialità di ieri

Il Milan ha annunciato il rinnovo più atteso e desiderato, quello di Zlatan Ibrahimovic fino al 2021. Questo il contenuto del comunicato del club rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimović estendendo il sodalizio con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021. Il campione svedese prosegue il suo straordinario percorso con la maglia rossonera iniziato nel 2010 con 85 presenze, 56 gol, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, e poi riavviato lo scorso gennaio per contribuire in modo significativo al ritorno del Milan in Europa, con 11 gol realizzati in 20 partite (tra campionato e Coppa Italia) e valicando la pietra miliare delle 100 presenze in rossonero. Zlatan Ibrahimović, nella giornata di oggi, si è unito ai suoi compagni di squadra e all’allenatore Stefano Pioli al Centro Sportivo di Milanello, dove ha svolto il suo primo allenamento stagionale.”

La Lazio ha ufficializzato il rinnovo di Ciro Immobile: “Ciro Immobile si è legato alla Lazio a vita per altri cinque anni, fino al 2025: è una scelta professionale, di cuore e familiare. Vogliamo subito annunciarla perché è una notizia di solo qualche ora fa, è importante perché Immobile è attenzionato dalle squadre più importanti visto che è il detentore della Scarpa d’Oro. Con questo atto, la Lazio sottolinea la volontà di cementare quanto svolto nell’ultima stagione per poi migliorare ulteriormente la rosa, tema del quale daremo aggiornamenti nei prossimi giorni. Aspettavamo da tempo questa notizia. Con questa scelta, Immobile ha optato per la Lazio a vita. È un professionista che vuole sempre migliorarsi e vorrà di certo alzare l’asticella in merito ai suoi obiettivi personali”.

Il Napoli ha prolungato il contratto di Piotr Zielinski fino al 2024. La Roma ha acquistato a titolo definitivo Henrikh Mkhitaryan dopo un anno di prestito. Ufficialità data dall’Arsenal, squadra a cui apparteneva il cartellino dell’armeno.

Il Cagliari ha reso noto di aver tesserato il rumeno Răzvan Marin, che arriva dall’Ajax in prestito con obbligo di riscatto: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Ajax del diritto alle prestazioni sportive di Răzvan Marin che si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con obbligo di riscatto: il calciatore rumeno ha sottoscritto un accordo con il Club rossoblù sino al 30 giugno 2025”.

Andrea Poli ed il Bologna, avanti insieme. Il capitano del club rossoblù ha rinnovato fino al 2022. Questo il comunicato ufficiale del club: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Andrea Poli per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022”.

Lo Spezia ha reso noto il cambio di direttore generale avvenuto in queste ore. Lascia Guido Angelozzi, che ricopriva la carica di Dg, al suo posto l’ex Lecce Mauro Meluso.

La Roma ha il sì di Milik

Arkadiusz Milik avrebbe sciolto le riserve e si sarebbe deciso a dire sì alla Roma. Lo scambio con Under che le due società starebbero provando a definire in queste ore, prevederebbe anche un esborso di circa 10 milioni di euro da parte dei giallorossi visto che Riccardi avrebbe detto no a un possibile trasferimento alla corte di Gattuso.

Juve più vicina a Dzeko

Con Milik verso Roma si apre la strada che porta Edin Dzeko alla Juve. L’accordo sul biennale con la Juventus c’è, tra società la base della trattativa potrebbero essere 18 milioni di euro anche se potrebbe essere inserita qualche contropartita tecnica.