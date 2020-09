Calciomercato Inter – Ancora pressing per Kantè – Perisic vicino al riscatto – Kolarov sta per arrivare

Il calciomercato Inter sta vivendo giornate intense perchè va recuperato il tempo perso durante il periodo che ha preceduto l’incontro tra Zhang e Conte. Pressing sempre più serrato per Kantè, con Kolarov in arrivo e Perisic pronto ad essere riscattato dal Bayern Monaco.

Pressing per Kantè ancora forte

L’Inter resta sempre in pressing per il francese del Chelsea N’Golo Kantè per il quale però servono 50 milioni. Soldi che possono arrivare da alcune cessioni come quella di Brozovic, che pur giurando fedeltà ai colori nerazzurri potrebbe essere sacrificato per arrivare al calciatore francese.

Vidal: intesa trovata, Conte lo vuole già in ritiro

In attesa che l’entourage di Arturo Vidal incontri il Barcellona per provare ad ottenere la risoluzione, l’Inter si è portata avanti trovando una base di accordo col centrocampista cileno, infatti, fra Vidal e l’Inter esiste già un’intesa di massima sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni netti a stagione. Più bonus alla firma. Antonio Conte spera di averlo a disposizione per l’inizio del ritiro la settimana prossima, per questo l’agente Fernando Felicevich è in pressing sul Barça per fissare un incontro immediatamente dopo la risoluzione del caso Messi.

Perisic: vicino il riscatto del Bayern Monaco

Un altro calciatore che può portare soldi freschi in cassa è Ivan Perisic. Il Bayern Monaco su richiesta esplicita del tecnico Hansi Flick ha fatto recapitare un’offerta di 12 milioni all’Inter per il riscatto del croato, offerta che non verrà accettata, perchè Marotta ha già fatto uno sconto al Bayern scendendo da 20 a 15 milioni e non intende fare altro. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le due dirigenze per trovare un accordo che accontenti tutti.

Kolarov in arrivo

Aleksandar Kolarov e l’Inter, un matrimonio destinato a consumarsi presto. I nerazzurri e la Roma si sono accordati per una cifra di 1,5 milioni per il cartellino del serbo, che a Milano guadagnerà intorno ai 3 milioni di euro netti più bonus. Quel che resta da capire è la durata del contratto: l’Inter propone 1 anno più opzione per una ulteriore stagione, il giocatore ne chiede 2. Probabile che si possa chiudere a 1 anno con rinnovo automatico al raggiungimento di determinate condizioni. Ora Kolarov sarà impegnato con la propria nazionale e al rientro potrebbe atterrare direttamente a Milano per raggiungere la Pinetina.