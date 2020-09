Calciomercato Lazio – Muriqi spinge per il biancoceleste, passi avanti per Fares

E’ una settimana che potrebbe riservare più di un’ufficialità in entrata per la Lazio, viste le diverse trattative avviate e in procinto di essere concluse, salvo clamorose sorprese dell’ultima ora.

Muriqi vuole la Lazio

E’ sempre molto vicino ad approdare alla Lazio l’attaccante kosovaro Vedat Muriqi, da tempo in trattativa con la società biancoceleste che è ad un passo a chiudere con il Fenerbahçe. Come rivelato dal portale Lalaziosiamonoi, in una recente intervista ad un giornalista turco il calciatore avrebbe confermato la ferma intenzione di trasferirsi in Italia e di non voler creare o avere problemi dal club turco, essendosi comportato sempre con professionalità. Il centravanti non ha nascosto che il dilungarsi delle trattative non è esattamente l’ideale per lui, visto che non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura, vista anche la partecipazione della Lazio alla prossima Champions League, palcoscenico di grande prestigio per qualsiasi calciatore. E’ infatti il Fenerbahçe a fare muro dal punto di vista economico, dopo aver dichiarato di non volerlo cedere per una somma inferiore ai 20 milioni, cifra che la società capitolina ha praticamente raggiunto.

Dettagli per Fares

Va avanti a piccoli passi la trattativa che dovrebbe portare nella capitale Mohamed Fares, esterno mancino della SPAL, il profilo individuato dalla dirigenza biancoceleste per rinforzare la fascia sinistra. La società ferrarese, da poco ritornata in serie B, continua a chiedere 10 milioni cash, mentre la proposta biancoceleste è stata leggermente aumentata: 7 milioni cash più 2 di bonus. La Lazio ha incassato il no per qualsiasi contropartita, visto che la SPAL continua a chiedere solo contante. Sul calciatore c’è anche l’Inter che sta prendendo in considerazione l’ipotesi acquisto dell’algerino per rinforzare le fasce, zona di campo molto importante per Antonio Conte. La Lazio appare tuttavia in grande vantaggio, ma per scongiurare “pericoli” è necessario chiudere al più presto la trattativa.