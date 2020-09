Daniele Scardina smentisce le accuse: “Basta con queste falsità…”

Daniele Scardina smentisce le accuse che ormai da diverse settimane girano sul suo conto e sulla poca prudenza che avrebbe avuto durante la sua positività al Covid-19. Il pugile più volte si è mostrato pronto all’inizio della sua avventura a Ballando con le stelle che, dovrebbe iniziar tra poche settimane ma che, sembra subire tantissimi problemi a causa di ben due positivi all’interno dei partecipanti.

Uno di questi infatti, è proprio Daniele Scardina che da diversi giorni sembrerebbe subire tantissime accuse da parte dei social e che prontamente ha deciso di smentire con una storia Instagram. Quali saranno state le parole?

Daniele Scardina smentisce le accuse

Il pugile sembra essere una delle tante persone che, ha deciso di trascorrere le sue vacanze in Sardegna. Una scelta che sembrava motivata dal voler recuperare il rapporto d’amore ormai terminato con Diletta Leotta ma che in realtà, si è trasformato in un vero e proprio incubo nei confronti dello stesso Daniele.

Le sue vacanze sono state fatte nella stessa zona in cui, uno degli altri concorrenti di Ballando con le stesse è risultato positivo al Covid-19, insieme a un piccolo focolaio che, non ha risparmiato neanche Daniele.

Le critiche però, sono arrivate quanto alcuni utenti di Instagram hanno affermato che, Scardina nonostante la sua positività al Coronavirus sia andato in palestra e abbia fatto alcune foto con i fan mettendo in pericolo la vita di altre persone. Proprio per questo, Daniele Scardina durante la giornata di ieri ha deciso di smentire tutte le accuse raccontando la sua verità.

Il pugile racconta la verità

Arriva così la smentita alle tantissime indiscrezioni sul conto di Daniele Scardina che, ha deciso di intervenire nelle sue storie Instagram. Il pugile infatti, non si aspettava di ricevere così tante critiche basate su alcune bugie e nonostante la sua lunga quarantena ha deciso di raccontare come sono andate realmente le cose.

Daniele ha così raccontato che: “Voglio fare chiarezza su tutte queste diffamazioni che stanno facendo su di me. Il 19 agosto ho fatto il tampone risultando negativo. Ho proseguito la mia vita normalmente come avrebbero fatto tutti, ma con molte precauzioni, mi allenavo solo e stavo distante da tutti. […] Il 27 ho fatto un altro test risultando positivo, da quel giorno mi sono isolato e chiuso in casa. Non ho sintomi grazie a Dio sto benissimo è attendo il prossimo tampone per poter riprendere la mia vita. Sono un atleta, una persona responsabile. Purtroppo, siamo tutti vulnerabili a questo virus”.