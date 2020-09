Ed Sheeran finalmente padre: ”Siamo completamente innamorati di lei…”

By

Il famosissimo cantautore Edward Sheeran è diventato finalmente padre di una femmina, concepita con sua moglie Cherry. L’artista dopo aver passato più di due anni in tour per il suo album Divide, ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia.

Ha ripreso a scrivere un disco dove troviamo collaborazioni con personaggi famosi nel campo musicale, ma proprio in questi mesi sembrava essere sparito da tutti i social. Non c’è mai stata una dichiarazione ufficiale della gravidanza, ma in questa giornata speciale è arrivato l’annuncio dell’arrivo della piccola Sheeran.

Ed Sheeran finalmente padre

Edward conosce sua moglie Cherry quando erano solo dei bambini, nella scuola a Framlingham. Ma al termine di essa si sono persi, per poi ritrovarsi solo qualche anno fa. Si sono innamorati, ma hanno sempre voluto tenere la loro relazione intima, sposandosi nel 2019 e decidendo di mettere su famiglia. Si rivelano molto innamorati, e da alcune voci si è saputo della gravidanza di Cherry, nonostante non abbiamo mai letto una loro dichiarazione ufficiale.

I due infatti, hanno sempre tenuto la loro relazione, soprattutto i dettagli intimi per sé, in quanto sono molto riservati. E anche oggi che il cantante ha annunciato l’arrivo della loro primogenita Lyra Antarctica Seaborn Sherran, ha chiesto ai suoi fan di rispettare la loro privacy, nonostante essi non vedono l’ora di vedere il visino nato dall’amore della coppia.

“Siamo completamente innamorati di lei…”

Dopo un periodo di pausa da tutti i social, il cantante torna sul suo profilo ufficiale Instagram, per annunciare una delle notizie migliori che potesse fare. La foto presenta una copertina di lana colorata con sopra due calzini blu e grigi, uno scatto semplice ma pieno di significato ed emozione.

Sotto al post un piccolo messaggio dedicato a chi lo segue e lo ammira, che noi traduciamo per voi: “Ciao! Un messaggio veloce da parte mia perché ho alcune notizie personali che vorrei condividere con voi… La settimana scorsa, con l’aiuto di un fantastico team, Cherry ha da dato alla luce la nostra bellissima e sana figlia – Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Siamo completamente innamorati di lei. Sia mamma che bimba stanno andando alla grande e noi siamo al settimo cielo quaggiù. Speriamo che voi possiate rispettare la nostra privacy in questo momento. Tanto amore e ci rivediamo quando sarà il momento di tornare, Ed x.”