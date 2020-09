F1 News | Yuki Tsunoda potrebbe sostituire Kvyat in Alpha Tauri

Solo nell’ultimo weekend di gara Daniil Kvyat ha invertito la tendenza contro Pierre Gasly, che prima di Spa lo aveva pesantemente bastonato con un 6-0 in qualifica. Tra le foreste delle Ardenne il pilota russo ha segnato il “gol della bandiera” partendo in 11esima piazza, contro la 12esima di Gasly, ma in gara la situazione è cambiata nuovamente. Il russo ha accusato la strategia deficitaria dell’AlphaTauri: “Sarebbe stato meglio partire con le hard“, ha detto nel post-Gran Premio. Anche se poi avrebbe praticamente regalato una sosta agli altri piloti, visto l’ingresso della Safety Car all’11esimo giro. In questa situazione si è trovato Gasly, che però ha trovato lo spunto per rimontare fino all’ottava posizione dopo una sosta nettamente tardiva rispetto alla concorrenza.

Kvyat si è invece dovuto accontentare dell’11esimo posto. Quattro piazzamenti fuori dalla top 10, un ritiro e due soli punticini in una stagione negativa. Il piatto del russo piange e il suo futuro è avvolto da nubi minacciose, anche perché all’orizzonte si profila la sagoma di Yuki Tsunoda, pupillo Red Bull che sta facendo molto bene in Formula 2 e che proverà l’AlphaTauri negli Young Drivers’ Test a fine stagione. L’ex pilota di Formula 1 Vitaly Petrov ha però voluto prendere le difese del connazionale all’agenzia di stampa Izvestia: “La stagione è lunga. Penso che Kvyat possa ancora invertire la rotta ma dovremo aspettare qualche gara. Capisco la preoccupazione dei tifosi per Daniil, ma come pilota che ha corso in F1 so quanti dettagli siano nascosti al grande pubblico. Da fuori non si sa nemmeno la metà di quello che succede nel paddock. Ci sono molte cose che solo i team principal o i piloti conoscono. E Kvyat probabilmente non può dire tutta la verità, è sotto contratto“.