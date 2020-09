F1 Passion | Giovinazzi vorrebbe regalare un sorriso ai tifosi italiani al Gp di Monza

Ha bisogno di riscatto Antonio Giovinazzi dopo la pessima prestazione di Spa. Il pugliese è andato a sbattere contro le barriere nella prima parte di gara, costringendo anche al ritiro George Russell. Per il pilota dell’Alfa Romeo arrivano adesso le due gare di casa, prima fra tutte Monza, dove l’anno scorso riuscì a conquistare due punti dopo una bella gara, riscattando anche all’epoca il botto del Belgio, ben più pesante, visto che si trovava in settima posizione a un giro dal termine.

“La mia gara di casa significa sempre qualcosa di speciale, specialmente quest’anno – ha detto Giovinazzi. L’Italia ha sofferto molto nel 2020 e sono determinato a fare del miglio meglio per far sorridere la mia gente. Non sarà la stessa cosa senza i tifosi in tribuna, ma so che ci sono così tanti appassionati che guarderanno da casa, gareggerò per tutti loro. L’anno scorso ho fatto una delle mie gare migliori proprio a Monza, sarebbe fantastico ottenere un risultato simile. A Spa abbiamo fatto passi avanti come squadra, quindi speriamo di poter lottare con gli altri del centro gruppo anche per questo weekend”.