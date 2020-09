Film Stasera in Tv – Un profilo per due – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Un profilo per due. Coproduzione franco-belga-tedesca del 2017 per la regia di Stephane Robelin con Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette nei ruoli principali. Due generazioni a confronto, un uomo intraprendente e uno goffo, in una trasposizione in chiave moderna del Cyrano de Bergerac. È la malinconia a prevalere in più della metà del film: quella di un mondo in cui gli anziani si sentono messi (e si mettono) da parte e quella di solitudini da vivere anche in coppia.

Un profilo per due – Trama

L’ottantenne Pierre vive in solitudine da quando è mancata la moglie. Per questo sua figlia decide di regalargli un computer, nella speranza di stimolare la sua curiosità e – perché no? – di permettergli di conoscere nuove persone. Grazie agli insegnamenti del trentenne Alex, Pierre impara a navigare e presto si imbatte in un sito di appuntamenti online. Utilizzando l’identità di Alex, Pierre conosce Flora63, un’affascinante giovane donna, e se ne innamora. Anche la giovane rimane affascinata dallo spirito romantico dei suoi messaggi e gli chiede un appuntamento. Intrigato da questa nuova avventura, Pierre deve a questo punto convincere Alex ad andare all’incontro al suo posto…

Un profilo per due – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Un profil pour deux

Genere: Commedia

Durata: 1h 40m

Anno: 2017

Paese: Francia, Germania, Begio

Regia: Stephane Robelin

Cast: Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette

Un profilo per due – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai 3, (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD) alle ore 21.20 di oggi, martedì 1 Settembre 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Un Posto al Sole, la soap opera tutta italiana ambientata al Napoli.