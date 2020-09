Fiordaliso donna coraggio | La ripartenza dopo la scomparsa della mamma Carla

Marina Fiordaliso si è dimostrata una vera e propria donna coraggio in questi difficili mesi di lockdown in cui lei stessa e i suoi genitori sono risultati positivi al Covid-19. Un periodo buio per la cantante che, ha dovuto combattere con la grandissima perdita di sua madre, rimanendo sola con suo padre Auro.

La scorsa settimana però, intervistata dal settimanale Ora, Fiordaliso ha dimostrato di essere una vera e propria donna coraggio, spiegando quello che l’ha spinta a ripartire e a condividere un dolore così grande con i suoi fan. Quali son ostate le sue parole?

Fiordaliso donna coraggio

La cantante non si è mai tirata indietro soprattutto durante i lunghi e difficili mesi di quarantena confessando a tutti i suoi fan e al pubblico che ormai da anni la segue, la grave perdita di sua mamma. Fiordaliso al settimanale Ora confessa quanto sia stata dura riprendersi da quanto accaduto: “Durissima. Lei era tutto per me. Sono ancora confusa, mi sento come tornata da una guerra, sconvolta. Che grida ad una pandemia, chi dice che tutto è passato. Sono molto arrabbiata: si parla della salute, il tema più delicato di tutti, credo che dovrebbe esserci una linea di comunicazione unitaria e concreta”.

Un periodo che la cantante ha vissuto nel pieno della paura e del dolore per la scomparsa di sua mamma Carla. Entrambi i suoi genitori infatti, proprio come lei erano risultati positivi al Covid.19, lasciando così Fiordaliso nella paura di perdere anche suo padre Auro.

La cantante trova il coraggio di raccontare

In collegamento a Live Non è la D’Urso Fiordaliso ha raccontato con forza ma soprattutto con determinazione quanto quello che è successo debba essere di esempio alle altre persone. Durante l’intervista al settimanale Ora ha raccontato: “Si, assolutamente. Ho dichiarato sfacciatamente il dramma che mi aveva colpito con la missione di obbligare le persone a stare a casa! Mamma è morta il 19 Marzo, ho fatto il mio “outing” a fine Marzo”.

Fiordaliso ha trovato la forza di raccontare tutto grazie anche a Barbara D’Urso e spiega: “Barbara D’Urso mi ha convinta con il suo operato: non ha mai smesso di trasmettere e di fare informazione sulla pandemia. Andare a raccontare nel suo programma quello che avevo vissuto mi è sembrato il modo più veloce per parlare al pubblico ampissimo in un contesto coerente”.