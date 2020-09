Gennaro Siciliano nella bufera per le sue parole: “Maria De Filippi crede di essere Dio”

Gennaro Siciliano è ormai al centro del gossip a causa del suo presunto flirt con Vladimir Luxuria ma nelle ultime ore sono emerse alcune sue parole poco carine nei confronti di Maria De Filippi, gettando così l’ex ballerino di Amici nella bufera. Sembra infatti che, “Biccy” abbia lanciato e riportato a galla alcune affermazioni che, Gennaro avrebbe lanciato nei confronti della conduttrice Mediaset diversi anni fa per poi chiedere subito scusa.

Delle parole che, nessuno si sarebbe mai aspettato da un ex allievo di Amici per il quale, Maria De Filippi sembrava provare una grande stima. Quali sono state le sue parole?

Gennaro Siciliano nella bufera

Il sito “Biccy” ha così riportato a galla alcune affermazioni ma soprattutto accuse che lo stesso Gennaro aveva lanciato nei confronti della conduttrice, lasciando i fan molto spiazzati. Nessuno fin ad ora infatti, aveva mai avuto parole così cattive verso Maria De Filippi. L’ex allievo di Amici aveva infatti affermato che: “Chissà come mai una certa persona all’interno della produzione mi ha detto al telefono: “da questo momento nessuno ti metterà più i bastoni tra le ruote” dopo un nostro confronto telefonico voluto da me e negatomi per molto tempo da quell’imbecille che ha rifiutato un appuntamento di persona.

Siciliano ha così continuato: “Che mi ha cacciato dagli studi quando sono andato per cercare la verità, che si crede Dio ma che Dio non è al servizio di Maria. Nessuno più mi faceva lavorare, ed io che non capivo. Avevo 18 anni. Famoso in Italia perché usato da loro, attraverso la televisione, ma senza possibilità di lavoro perché con quella frase hanno ammesso che me le avevano tolte. Vergogna. Bastava solo che non ci mettessero i bastoni tra le ruote. Si credono Dio. Maria De Filippi crede di essere Dio. Non vi è altra spiegazione. Anche perché se un mio fidato collaboratore si muove in una direzione, rappresenta per estensione anche la mia volontà”.

Ex ballerino di Amici attacca Maria De Filippi

Gennaro Siciliano non si è tirato indietro e diversi anni fa si è scagliato senza pietà nei confronti della conduttrice per poi, chiedere scusa quando il suo sfogo era diventato virale. Le sue affermazioni si sono così concluse: “La frase che ho scritto nei giorni scorsi su questa pagina riguardo Amici sta creando troppo scalpore, non lo volevo e non lo immaginavo. Non sono abituato a tante attenzioni e nemmeno le cerco, lo giuro. Parlare della mia esperienza ad Amici richiede un lungo discorso, tante precisazioni riguardo ad argomenti che purtroppo i titoli delle testate giornalistiche tendono a semplificare per colpa mia che le ho semplificate e istintivamente scritte. Per questo mi AUTO diffido dal parlare di Amici e Maria”.

Terminando con: “Vorrei dire una frase, infine, sperando che questa parentesi si chiuda, mi SCUSO se ho offeso Maria o il Programma e le persone che lavorano nel Programma, una tale violenza non è da me, riconoscere di sbagliare e chiedere scusa a 28 anni credo sia fondamentale. Amici è stata una esperienza che mi ha regalato l’incontro con tante persone, sofferenza, felicità, dolore, amici che ancora vivo quotidianamente e la possibilità di essere sbattuto nella realtà dello show biz. Amici mi ha regalato, tra alti e bassi, emozioni forti sia durante che dopo, mi ha fatto VIVERE e mi ha donato VITA. Avrei voluto Maria più accanto, per imparare da Lei, perché davvero se ho detto delle cose le ho dette perché il ragazzino che ero vedeva in Lei una guida, come già spiegato. Grazie comunque a tutti per l’affetto. Gennaro”.