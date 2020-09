Giada Giovanelli torna nelle sue storie Instagram dopo l’accaduto di ieri e chiarisce come sono andate le cose a causa dei tantissimi messaggi ricevuti. La ex partecipante a Temptation Island infatti, si è ritrovata sommersa dalle molte domande e accuse da parte degli utenti social. Dopo l’aggressione di ieri subita dal padre e la foto caricata che mostrava le sue condizioni, Giada spiega di aver denunciato ma che questa, resterà una parte della sua vita privata…

La fidanzata di Francesco Branco che coppia avevano partecipato a Temptation Island ha fatto un passo indietro cercando di spiegare in maniera velata quello che è successo senza andare nello specifico. Quali sono state le sue parole?

Giada Giovanelli chiarisce l’accaduto

Nelle sue storie Instagram Giada spiega di sentirsi il viso gonfio e di aver deciso di non mostrarsi ieri per la sua tanta voglia di piangere e di restare da sola. Questa mattina però, dopo aver preso coraggio Giovanelli spiega: “Volevo sistemare due così chiudendo così il discorso una volta per tutte, cercando di tornare alla normalità. Ieri assolutamente si, non ve l’ho detto ma pensavo fosse ovvio, ho chiamato i carabinieri e l’ambulanza, ho iniziato tutta la proceduta. La foto postata da ieri è vera, per un’ora mi è colato il sangue dal naso e chi mi dice che era finto e che l’ho fatto apposta, io sono scioccata”.

Con la voce tremante Giada ha continuato affermando: “Ieri ero molto arrabbiata, avevo una rabbia che non potete immaginare e ho postato quella foto e lo rifarei, semplicemente perché adesso mi sono resa conto di alcuni commenti che ho ricevuto dove dicevano “no dovevi stare zitta, queste cose non si dicono” come se mi dovessi vergognare, ma vergognare di che cosa?”.

“Sono abbastanza forte, mi conoscete…”

La ex di Temptation Island non è riuscita a nascondere il suo disprezzo per le persone che, sembrano divertirsi a criticarla soprattutto in una situazione così delicata come questa. Proprio per questo, Giada Giovanelli ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram dandosi la possibilità di poter scegliere a chi far vedere le sue storie e tutto quello che le sta accadendo.