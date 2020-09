La scorsa settimana, Giovanna Abate è stata nuovamente protagonista a Uomini e Donne. L’ex tronista dal percorso tormentato è stata invitata per avere un ultimo chiarimento con Sammy Hassan, il corteggiatore che ha scelto al trono classico, ma con il quale la storia è durata solo pochi giorni. Dopo la scelta, infatti, Sammy e Giovanna sono stati insieme solo otto giorni, poi le incomprensioni li hanno portati alla rottura. Perciò è comprensibile che Giovanna Abate abbia mostrato il suo umore nero.

A giudicare dalle anticipazioni circolate sul Web e sui Social, la discussione è stata piuttosto accesa tra Giovanna e Sammy. Tanto che Giovanna Abate sarebbe uscita dallo studio proprio di umore pessimo. Giovanna Abate sembra aver ribadito che l’unica ad aver creduto nella loro storia d’amore sarebbe stata proprio lei. Mentre Sammy Hassan si sarebbe arreso fin dall’inizio.

Giovanna Abate non nasconde il suo cattivo umore

Sammy, dal canto suo, si è ribellato alle dichiarazioni dell’ex tronista e ha detto che era Giovanna Abate ad avere delle pretese esagerate fin dall’inizio della conoscenza. Giovanna continuava ad avere difficoltà ad accettare la presenza della ex moglie di Sammy nella vita dell’ex corteggiatore, in qualità di madre di suo figlio. Sarebbe nata una discussione perfino a causa di una foto del battesimo del bimbo, in cui Sammy compariva accanto alla sua ex moglie.

Insomma, gli stessi screzi avuti già nello studio di Uomini e Donne sarebbero diventati insopportabili fuori dalla trasmissione. Tutta questa pressione avrebbe fatto cedere Sammy Hassan, forse non sentimentalmente coinvolto quanto Giovanna. Anche in questi giorni Giovanna Abate sembra continuare ad avere un umore nero. L’ex tronista lo ha raccontato anche sul suo profilo Instagram, attraverso una storia, spiegando di essere meteoropatica.

La resa dei conti a Uomini e Donne

Insomma, il maltempo dei giorni scorsi starebbe facendo peggiorare l’umore di Giovanna, già segnato dalla nuova delusione ricevuta da Sammy Hassan durante le registrazioni di Uomini e Donne. Che futuro attende l’ex tronista, ora che il suo percorso a Uomini e Donne è giunto alla fine? Giovanna Abate riuscirà a prendersi la sua rivincita, dopo Uomini e Donne?

Sembra proprio che Giovanna Abate sia intenzionata a mettesi alle spalle Uomini e Donne per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. A sostenerla, oltre alla sua famiglia, ci sono migliaia di follower, desiderosi di vederle incontrare la persona giusta, dopo Uomini e Donne.