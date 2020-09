I detersivi da tenere sempre in casa: la mini-guida

La pulizia della casa è un aspetto fondamentale per vivere sereni nelle quattro mura domestiche: la sporcizia si annida ovunque, bisogna essere bravi a scovarle e ad eliminarla. I detersivi in questo senso sono molto importanti, perché ci consentono di tenere puliti i nostri vestiti, le stoviglie e i pavimenti, ed è per questo motivo che conviene fare attenzione durante la scelta. Ce ne sono infatti di diversi, come si evince anche dai vari cataloghi online. E a proposito di web, oggi è possibile trovare questi prodotti anche in rete, sui siti che consentono di ricevere i detersivi a domicilio. D’accordo, ma quali bisogna avere in casa? Ecco una lista dei migliori.

Detersivi per la lavatrice

Si parte proprio dalla lavatrice, la grande protagonista dell’igienizzazione dei nostri panni. In tal caso il consiglio è di selezionare un detersivo liquido e concentrato, dato che si dimostra molto più pratico dei tabs e della polvere. In secondo luogo, è importante acquistare un prodotto specifico per i capi colorati, e uno per i panni bianchi, utilizzandoli quando la situazione lo richiede.

Detersivi per la cucina

Anche in cucina facciamo spesso un uso smodato di detergenti, ed è fondamentale capire quale prodotto si adatta meglio al lavaggio delle stoviglie. Anche in questo caso, i prodotti liquidi e concentrati sono l’opzione migliore in assoluto, ma è importante usare sempre la giusta quantità, evitando gli eccessi. Inoltre, il detersivo per i piatti è utile anche per la pulizia dei vetri, utilizzato in combinazione con un panno in fibre ultrasottili.

Detersivi per il bagno

Quando si parla di superfici come i sanitari, è fondamentale utilizzare un prodotto con elevate capacità igienizzanti, quindi in grado di eliminare germi e batteri. Da questo punto di vista, la candeggina non può essere sostituita. In secondo luogo, anche lo sgrassatore è molto importante per la pulizia dei bagni, soprattutto quando si agisce sulle piccole superfici e persino sulla tenda della doccia.

Detersivi bio e naturali

C’è chi preferisce comprare i detersivi naturali e biologici, in quanto la loro formula non contiene elementi chimici e dunque non inquina l’ambiente. Queste opzioni sono dei validi alleati per le pulizie domestiche, a patto di capire che hanno un potere pulente inferiore ai detersivi citati poco sopra. Di conseguenza, non sempre possono sostituirli garantendo le medesime performance.

Detergenti specifici

Naturalmente è importante citare anche alcuni prodotti nati per la pulizia di determinate superfici. La lista include ad esempio i detergenti progettati per il marmo o per l’acciaio inox, insieme ai prodotti nati per la detersione del legno e del parquet. Infine, è bene citare pure gli ammorbidenti.

In conclusione, è sempre il caso di non sottovalutare l’importanza dello studio, prima della scelta di un detersivo. Il mercato propone infatti moltissime opzioni, alcune specifiche e altre generiche, ed è bene conoscerle per poter fare un acquisto consapevole e corretto. Ed è possibile riuscirci grazie ai consigli visti in questa piccola guida.