Oroscopo e volontariato: quali sono i segni che si spendono di più per gli altri

Il volontariato è una grande risorsa per l’Italia. È a tutti gli effetti una forma di welfare a sostegno delle persone vulnerabili, degli individui inseriti in contesti sociali fragili o complicati, degli anziani, delle persone con problemi di dipendenza o dell’infanzia a rischio. Accanto agli enti e alle istituzioni, le organizzazioni di volontariato svolgono un ruolo importante di supporto e sostegno.

Ma non tutti sono portati per questa delicata azione: occorrono empatia, capacità di ascolto ed equilibrio mentale necessario a prevenire il burnout da stress. Vediamo quali sono i segni che più sono portati a svolgere questo tipo di servizio per la società.

1)Cancro

Il segno è dotato di un elevato livello di empatia, è in grado di comprendere esigenze, desideri, disagi, sa trasmettere senso dell’accoglienza e sensibilità. Se impara a gestire la sua emotività è perfetto nel ruolo di volontario in ambito sociale, soprattutto a favore delle fasce più deboli della comunità, come vulnerabili, anziani, malati, persone sole. È solidale e crede molto nel principio di umanità, che ispira tutta la sua azione e la sua vita.

2)Sagittario

È una persona sensibile, mossa da alti ideali di giustizia ed è in grado di portare avanti grandi battaglie, in nome degli ideali in cui crede. Allo stesso modo è in grado di svolgere attività di volontariato a favore dei bisognosi. Ma, ancor più, avendo coraggio e spirito dinamico, può anche svolgere attività da soccorritore in ambito sanitario e nelle situazioni di gravi emergenze, ad esempio sismi, allagamenti, crolli.

3)Pesci

È il segno più altruista dello zodiaco. Come si mette a disposizione della famiglia, così, ugualmente, fa per degli estranei che si dovessero trovare in condizioni di bisogno. È generoso e si spende senza riserve per migliorare la condizione delle persone vulnerabili, non si fa problemi a rinunciare al proprio tempo libero e alle proprie ferie per partecipare a una mensa pubblica con persone in difficoltà, fa servizio in ospedale per gli ammalati. Insomma, un segno prezioso per la società. Sensibile e profondo, dona tutto se stesso agli altri. E si arricchisce spiritualmente.

4)Leone

È molto generoso e si spende senza riserve per aiutare persone in condizioni di necessità. Soprattutto, grazie al suo spiccato senso dell’umorismo, riesce anche a occuparsi di attività complesse, come la clownterapia, a servizio di ammalati gravi, bambini compresi. A dispetto delle apparenze, è molto sensibile e si sente toccato nel profondo da certe esperienze. Ma la sua vanità, il suo egocentrismo, la sua forza lo aiutano a non perdere mai il contatto con la realtà e a superare anche gli aspetti più duri del volontariato.

5)Ariete

Si direbbe un segno poco sensibile, poco empatico e quasi per nulla in grado di comprendere le esigenze degli altri, concentrato com’è su se stesso. In realtà, è anche un segno estremamente genuino nel suo modo di comportarsi e allora, in linea con questo suo profilo, si presta con semplicità e spontaneità a gesti che possano comportare un beneficio per gli altri. Come ad esempio, essendo amante dello sport, rendersi disponibile per un torneo di calcetto a favore di un’associazione che raccoglie fondi per bambini con diversa abilità o una maratona a favore della raccolta fondi contro le tossicodipendenze.