Capita molto spesso di ritrovarsi con in casa molto pane avanzato e purtroppo diventa duro e secco, di conseguenza molte persone lo gettano via, il che è un vero peccato. Nell’articolo di oggi noi vi daremo qualche idea per riciclare il pane duro, per preparare varie ricette sia dolci che salate, in questo modo si eviteranno sprechi.

Il pane è uno degli alimenti che manca mai in casa, tutti lo acquistano, ma purtroppo il giorno successivo all’acquisto, se non è fatto bene tende a diventare già duro. Il pane può essere utilizzato veramente in ogni modo, anche solo con un filo d’olio è perfetto e gustosissimo. Ciò che però non è semplice è preservarne la sua fragranza e la sua morbidezza.

Pane duro: ecco il rimedio per recuperarlo

Esiste però, un rimedio molto veloce che farà ritornare il vostro pane come appena sfornato. Per fare ciò vi basterà utilizzare un solo ingrediente… dell’acqua fredda. Sembra impossibile, ma è proprio così, e adesso andremo a vedere come è possibile. Per prima cosa, accendete il forno a 50°. Foderate la teglia con la carta forno, bagnatela e strizzatela bene prima di procedere.

Prendete il vostro pane e tagliatelo a fette non troppo fini, altrimenti rischiate di spezzarle tutte. Inseritele in una ciotola capiente e sciacquatele direttamente con l’acqua fredda del rubinetto.

A questo punto, avvolgetele con dei fogli di carta d’alluminio e ponetele nel forno, per circa 15 minuti. Al termine, eliminate i fogli d’alluminio e posizionate nuovamente le fette di pane nella teglia, questa volta però per 6 minuti. Trascorso questo tempo lasciatele raffreddare per qualche minuto. Le vostre fette saranno morbidissime, proprio come appena comprate e pronte per mangiare.