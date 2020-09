Ricetta Pancakes alle banane senza uova: ingredienti, preparazione e consigli

By

Oggi vediamo insieme la ricetta Pancakes alle banane senza uova, una ricca e gustosa variante del classico americano al fine di accontentare tutti i palati più esigenti. Facili da preparare e buone in ogni momento della giornata.

Pancakes alle banane senza uova – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 10 pezzi.

Latte 190 grammi

Banane mature 200 grammi

Zucchero 20 grammi

Farina 0 155 grammi

Olio di semi 10 grammi

Lievito chimico in polvere 2 cucchiaini

Burro a piacere per ungere la padella

Pancakes alle banane senza uova – Prepazione

Per la preparazione dei vostri Pancakes alle banane senza uova, come prima cosa dovete prendere le vostre banane mature e schiacciarle con una forchetta dentro un piatto. Poi aggiungete lo zucchero e cominciate a mescolare con le fruste elettriche.

Successivamente unite l’olio, la farina e il latte continuando a mescolare per poi aggiungere quasi all’ultimo minuto il lievito chimico in polvere. Continuate a mescolare con le fruste elettriche sino a quando non avrete ottenuto una pastella omogenea.

Prendete una padella antiaderente e accedente il fuoco, poi buttate il burro a tocchetti e spalmatelo su tutta la superficie. Ora versate un mestolino con parte dell’impasto e nel momento in cui vedete alcune bollicine in superficie girate e togliete dal fuoco per pochi secondi: il primo pancake è pronto.

Continuate allo stesso modo sino a quando tutta la pastella è stata utilizzata, preparando circa 12 pezzi. È necessario ungere la padella ogni pancake in preparazione al fine che non si brucino o non si attacchino alla padella, seppur antiaderente.

Impiattate e guarnite con sciroppo d’acero, miele e pezzetti di banane.

Per chi è intollerante al glutine, può sostituire la farina 00 con 100 grammi di farina di riso e seguire lo stesso procedimento. Per la stessa ricetta esiste anche una variante che vede l’aggiunta di 90 grammi di yogurt greco bianco e l’olio di arachide al posto del burro per ungere la padella da cottura.

Nella preparazione, infatti, basterà aggiungere anche lo yogurt greco insieme alla farina di riso – alle banane schiacciate, al latte e al lievito continuando con la stessa procedura di cui sopra.

Per la guarnizione provate anche la crema di nocciole in accompagnamento oppure una buonissima marmellata di fragole o frutti rossi, creando anche nuovi impiattamenti divertenti per adulti e bambini!

Pancakes alle banane senza uova – Consigli

I Pancakes si possono conservare coprendoli con una pellicola trasparente sino al massino un giorno. Si consiglia di non congerlarli.