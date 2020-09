Shamrock Rovers – Tutto quello che devi sapere sull’avversario del Milan in Europa League

Ieri l’urna di Europa League ha decretato l’avversario del Milan nei preliminari che si svolgeranno il prossimo 17 settembre in gara secca, sarà l’irlandese Shamrock Rovers e si giocherà a Dublino.

Shamrock Rovers: squadra abbordabile

Lo Shamrock Rovers non è certo tra gli avversari più temibili che il Milan potesse incrociare. Gli irlandesi pur essendo la compagine più vincente del proprio Paese non destano preoccupazione in campo europeo. Enorme il divario con il nostro calcio per lo Shamrock, che punta comunque a fare una bella figura contro un avversario quotato come il Milan.

Shamrock Rovers: Il cammino stagionale

Lo Shamrock Rovers ha iniziato il campionato da 9 giornate nelle quali ha conquistato 7 vittorie e 2 pareggi, quindi è ancora imbattuta. E’ in testa alla classifica con 23 punti davanti al Bohemians che insegue a due punti di distacco. Ha finora realizzato 20 reti subendone 6, il miglior marcatore è l’attaccante 26enne Graham Burke con 5 gol all’attivo. In Europa League è già stato impegnato nel primo turno eliminando solo ai rigori la squadra finlandese dell’Ilves dopo il 2-2 al 90′. Ieri lo Shamrock è sceso in campo per la coppa nazionale ed ha battuto il Cork City per 2-1 con una doppietta del difensore Lafferty.

Shamrock Rovers: I precedenti con le italiane

La squadra irlandese ha già avuto precedenti con squadre italiane, esattamente 10 anni fa ha affrontato la Juventus sempre nei turni preliminari di Europa League, in quell’occasione venne sconfitta sia all’andata che al ritorno: doppietta di Amauri all’andata e gol di Del Piero al ritorno.

Il Video della gara contro l’Ilves

Di seguito il video dei momenti salienti della gara giocata e vinta ai rigori contro l’Ilves: