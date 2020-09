Vanessa Incontrada sintonia inaspettata | Coppia esplosiva con Carlo Conti

Vanessa Incontrada ha trovato una sintonia inaspettata con uno dei conduttori più ricercati del nostro piccolo schermo. Si tratta di Carlo Conti, il quale, insieme all’attrice spagnola, calcherà il palco dei Seat Music Awards il 2 e il 5 settembre prossimi. Questo evento segna la fine della stagione musicale estiva e l’inizio del palinsesto autunnale, ma quest’anno sarà particolarmente importante.

Infatti, come spiegato anche da Nuovo Tv, il ricavato sarà interamente devoluto alle maestranze del mondo dello spettacolo, piegate dal lungo lockdown. Come tutti sanno, la Pandemia ha portato alla cancellazione improvvisa di tutti i concerti per un lungo periodo e ciò ha messo in grande difficoltà economica soprattutto chi lavora dietro le quinte.

Vanessa Incontrada grande sintonia con Carlo Conti

Grazie a questo evento, Vanessa Incontrada e Carlo Conti hanno scoperto di avere una sintonia inaspettata sul palco.Il primo a essere rimasto sorpreso è stato proprio Carlo Conti che ha dichiarato: “Io ho difficoltà a lavorare in coppia, ma con Vanessa mi sono trovato bene”. Il presentatore ha raccontato la sua esperienza nei dettagli. “Viviamo tutto all’impronta, non abbiamo niente di scritto, se non punti fissi nella scaletta, per il resto giochiamo con quello che ci viene al momento”.

Anche Vanessa Incontrada ha manifestato tutto il suo entusiasmo per la conduzione di coppia con Carlo Conti. “Carlo è autoironico, anche se non sembrerebbe. E’ un grande improvvisatore e abbiamo trovato una sintonia sui tempi. E, quando faccio le gaffes, lui mi viene dietro e improvvisa, perché ci ascoltiamo a vicenda”.

Coppia di conduttori d’eccezione sul palco dei Seat Music Awards

I Seat Music Awards si svolgono nell’impareggiabile cornice dell’Arena di Verona. Quest’anno, tuttavia, il palco è posizionato al centro. Inoltre i cinquanta artisti non riceveranno in mano i dischi d’oro e di platino che hanno ottenuto coi loro successi dell’estate. Tutto verrà svolto unicamente per beneficenza e, naturalmente, si terrà conto di tutte le necessità legate al distanziamento sociale dovuto all’emergenza sanitaria. Decisamente una grande sfida per Vanessa Incontrada e Carlo Conti, i quali non si sono affatto tirati indietro.

“In tutte le cose che facciamo deve regnare la serenità e la mia parola d’ordine è ‘divertiamoci’,” ha spiegato Carlo Conti a Nuovo Tv, raccontando come tutto ciò sia stato molto naturale con Vanessa Incontrada. I Seat Music Awards saranno uno spettacolo a tutto tondo, con due conduttori che hanno scoperto di essere una coppia davvero esplosiva sul palco dell’Arena di Verona.