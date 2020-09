Xiaomi presenta il POCO X3 NFC: ecco le caratteristiche e quando arriverà in Italia

Ha intenzione di fare le cose in grande la Xiaomi per presentare il suo nuovo device, che andrà ad ampliare una gamma di smartphone già piuttosto nutrita: la casa produttrice cinese, che in pochi anni è diventata tra i brand del settore più riconosciuti anche nel nostro paese.

Presentazione POCO X3 NFC

Xiaomi infatti ha già programmato la presentazione del prossimo membro della famiglia POCO, a pochi mesi di distanza dall’annuncio del POCO F2: il POCO X3 NFC infatti è stato annunciato e verrà presentato dalla casa asiatica il prossimo 7 settembre (alle ore 14, ora italiana), come confermato dai canali ufficiali.

Specifiche tecniche

Dagli annunci e dai vari rumors che nel corso del tempo si sono susseguiti, Xiaomi promette di offrire ai propri utenti un dispositivo dalle funzionalità top ma allo stesso tempo dal prezzo contenuto, e secondo molti il nuovo device andrà a competere direttamente con l’ultimo di One Plus, ossia il Nord, che si è fatto apprezzare proprio per le medesime caratteristiche. Xiaomi ha già registrato il numero del modello M2007J20CG.

Le caratteristiche tecniche trapelate sembrano effettivamente di ottimo livello: su tutte spicca uno schermo con un refresh rate compreso tra i 90 e i 120 Hertz, batteria da oltre 5000 mAh con la comodità della ricarica rapida integrata, quattro fotocamere posteriori che partono da 64 Megapixel, e sopratutto il nuovissimo processore Snapdragon 732G che probabilmente esordirà proprio su questo dispositivo. Il tutto ancora dovrà essere ufficializzato ma fonti ben informate non dovrebbero aver sbagliato più di tanto sulle caratteristiche. Si vocifera inoltre di un prezzo particolarmente aggressivo in Europa dove il dispositivo verrà sicuramente commercializzato da subito: se davvero dovrà fronteggiare il One Plus Nord, la fascia di prezzo dovrebbe essere compresa tra i 400-450 €.