Acts of violence – Trama e cast del film su Italia 1

Acts of violence è il film che Italia 1 propone per il prime-time di oggi, 2 settembre 2020. La pellicola verrà trasmessa dalle 21:33 circa e risale a due anni fa. La regia invece è di Brett Donowho, mentre il genere è thriller e azione.

La trama di Acts of violence segue le vicende di un ex militare che si ritroverà ad affiancare un poliziotto per sconfiggere il sistema corrotto. Fra tratta di esseri umani e rapimenti, il gruppo riuscirà a risolvere l’intricato enigma? Di seguito tutti gli altri dettagli e il cast completo.

Acts of violence – La trama

Tre fratelli del Midwest si uniscono per aiutare Roman nella ricerca della sua fidanzata. La ragazza infatti è stata rapita da alcuni trafficanti di esseri umani: per riuscire a salvarla, i tre MacGregor dovranno sfruttare tutti i loro ricordi sull’addestramento militare. Alla loro battaglia si unirà presto anche un poliziotto incorruttibile, che si ritroverà a mettere in grande rischio la propria vita. Il tutto per mettere al tappeto un boss criminale e la sua rete di collaboratori. La trama di Acts of violence ci informa che in particolare l’agente, Avery, sta indagando da tempo sul traffico di umani ed è spinto dalla forte decisione di mettere fine all’intera organizzazione. Sarà Avery alla fine a fornire ai tre fratelli la pista giusta per riuscire a scovare la ragazza rapita.

Acts of violence – Il cast

Al centro del cast di Acts of violence troviamo Bruce Willis nei panni del detective James Avery. Al suo fianco i tre fratelli: Deklan (Cole Hauser); Brandon (Shawn Ashmore) e Roman (Ashton Holmes). Si uniscono inoltre altri artisti in ruolo secondario: Melissa Bolona sarà presenti nei panni di Mia, mentre Sean Brosnan interpreterà Vince. Troveremo inoltre Sophia Bush nel ruolo della detective Baker e Mike Epps in quelli di Max Livington, oltre ai seguenti attori: Tiffany Brower (Jessa MacGregor); Jenna B Kelly (Haleu); Patrick St Esprit (Hemland); Rotimi (Frank); Matthew T Metxler (Richard); Kyle Stefanski (Davis) e Boyd Kestner (Stevens).