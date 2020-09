Torna a far parlare di sé Andrea Damante che sui social è esploso contro le varie pagine di gossip. L’ex tronista sembrava, da come ne parlavano tutti, frequentare una nuova ragazza dopo Giulia De Lellis, ma questa voce non l’ha presa molto bene e ha voluto subito chiarire.

Sì, perché dopo vari tira e molla, i due che con la loro storia hanno fatto impazzire le persone fin dai tempi di Uomini e Donne, sembravano essersi ritrovati dopo i due anni separati. Dopo i vari ragazzi famosi di Giulia e il suo libro, erano tornati insieme per la gioia, anche, dei loro fan.

Andrea Damante infangato sui social

Da qualche tempo la storia con la bellissima Giulia De Lellis non stava andando per il meglio, e fu proprio lei a dichiarare questo, senza scendere nei particolari per avere della privacy in quel momento delicato. Affermò che entrambi fossero tristi e che avessero bisogno di tempo per pensare per sé stessi e sulle loro problematiche.

Da quella dichiarazione nessuno ha più parlato, ma la loro storia sembra essere arrivata al capolinea e Giulia ha deciso di interrompere la sua convivenza con Andrea Damante, comprandosi una nuova casa. Ma sulle riviste di gossip ecco che esce un nuovo pettegolezzo, e Andrea Damante si ritrova infangato sui social su un presunto flirt con una ragazza di nome Martina, visti in atteggiamenti teneri nello stesso luogo dove il ragazzo portava la sua ex Giulia.

Nessuna donna come Giulia De Lellis

È di questa mattina la sua storia in cui si sfoga, riportando una pagina di gossip che parlava di questa nuova ipotetica fiamma di Andrea Damante. Così ha deciso di parlare per smentire queste voci di corridoio, in quanto lui in questo momento non si sta frequentando con nessuno e semmai uno dei due dovesse farlo, saranno loro stessi i primi a dichiararlo al proprio pubblico.

Ma leggiamo le sue parole:” Questa volta risparmiatevi tutta questa m****…questa volta non permetterò di essere infangato quando merito il contrario se proprio… qui nessuno ha nessuno… anzi… quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi, non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po’ di rispetto per questo momento. Buongiorno”. Questa è la storia pubblicata questa mattina, cosa ne pensate?