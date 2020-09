Daniele Scardina si dimostra un ballerino modello e nonostante la quarantena a causa della sua positività al Covid-19, decide di prendere lezioni private con la sua insegnante Anastasia Kuzmina. Il pugile si sta infatti preparando per la sua entrata senza precedenti a Ballando con le stelle, programma che a breve dovrebbe iniziare su Rai1 alla conduzione di Milly Carlucci.

Ecco così che, Daniele si mostra nelle sue storie Instagram pronto a dare il meglio di sé durante le prove esagerando anche, con la sua modestia… Come si sta preparando il pugile al suo esordio da ballerino?

Daniele Scardina ballerino modello

Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di Daniele Scardina è del suo tampone che, è risultato positivo al Covid-19. Una grande delusione per il pugile che, si è mostrato pronto ma soprattutto carico ad affrontare una nuova esperienza come ballerino al programma di Milly Carlucci. Chiuso in casa per passare la sua quarantena lontano da tutti Daniele però, decide di non abbandonare i suoi allenamenti e decide di mostrare nelle sue storie Instagram la sua bravura nella danza e come si sta preparando con la sua insegnante Anastasia Kuzmina.

Tra di loro infatti, sembra esserci un feeling pazzesco e proprio nelle sue storie IG entrambi si mostrano molto presi dalla loro grandissima voglia di fare. Entrambi infatti, si dimostrano due abili “combattenti” e nonostante la distanza ma soprattutto il Covid-19, hanno deciso di dare il meglio di loro con degli allenamenti a distanza.

Il pugile veste i panni di ballerino

Daniele Scardina sembra proprio essere un vero e proprio ballerino modello, dando vita a una serie di piccoli balli per mostrare ai suoi fan quanta forza d’animo si debba avere nonostante le difficoltà. Sempre più spesso Daniele ha cercato di lanciare messaggi importanti all’interno del suo profilo e durante tutta la sua vita, spiegando e motivando i suoi follower a non arrendersi mai anche se, nel corso della loro vita potranno ricevere molte sconfitte e delusioni.

Il pugile durante la giornata di ieri mostra così i suoi balletti e le sue doti di cui, ironicamente si vanta facendo ridere anche la sua insegnante Anastasia. Daniele Scardina sembra quindi pronto a Ballando con le stelle convinto di riuscire a “stendere” tutti arrivando alla vittoria.