Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Davide Basolo sta bene da solo. A dichiararlo è stato lo stesso ex corteggiatore di Giovanna Abate che è stato sommerso dalle domande dei follower circa il suo prossimo futuro. A quanto sembra, Davide Basolo ha le idee chiare su come vivere i sentimenti e le emozioni e non ha intenzione di fare programmi in merito.

Per tutta l’estate, molti follower dell’ex corteggiatore si sono augurati di vederlo tornare a Uomini e Donne, in qualità di tronista. Infatti, molti fan del talk show di Maria De Filippi avevano apprezzato il modo in cui Davide Basolo aveva corteggiato Giovanna Abate. Motivo per cui, quando Davide non è stato scelto da Giovanna, in tanti lo hanno richiesto sul trono, a gran voce.

Davide Basolo vuole stare da solo

Tuttavia, la redazione di Maria De Filippi aveva altri piani per la nuova stagione e, durante l’estate, ha lanciato un sondaggio per la scelta dei nuovi tronisti. I vincitori del sondaggio sono stati Davide Donadei e Gianluca De Mattieis, i quali hanno già registrato le prime puntate la scorsa settimana. Dunque, sembra proprio che l’avventura di Davide Basolo al trono classico di Uomini e Donne sia ormai definitivamente conclusa.

Nonostante ciò, alcuni follower hanno chiesto all’ex corteggiatore che progetti ha in futuro per ciò che riguarda l’amore. A tal proposito, Davide Basolo è stato molto schietto e ha detto che, al momento, sta bene da solo. L’ex corteggiatore di Giovanna Abate ha chiarito il suo pensiero attraverso una storia su Instagram, in cui ha risposto alle domande dei follower.

Nuovi progetti fuori da Uomini e Donne

“Credo che l’amore non si possa programmare, progettare e nemmeno scegliere… Ad oggi, sto bene da solo,” ha scritto Davide Basolo, senza troppi giri di parole. Forse l’ex corteggiatore è ancora scosso da come è finita l’esperienza a Uomini e Donne? Quando ha saputo di non essere la scelta di Giovanna Abate, Davide non ha reagito bene.

Probabilmente, l’ex corteggiatore era molto preso da Giovanna e si sta prendendo tutto il tempo per riprendersi dalla delusione e, magari, innamorasi di nuovo. Che futuro attende Davide Basolo fuori da Uomini e Donne? L’ex corteggiatore sembra avere molti progetti, ma è intenzionato, più che altro, a dedicarsi al lavoro. L’amore, al momento, potrebbe non essere una sua priorità.