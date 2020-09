F1 News | Damon Hill: “Alonso ha scelto il team giusto”

Fernando Alonso negli anni si è fatto la fama di pilota giusto al momento sbagliato. Dopo i titoli in Renault, è andato in McLaren, trovandosi nella Spy Story e in lotta con Lewis Hamilton; poi è tornato in Francia con un team in crisi tecnica. Alla Ferrari ha sfiorato il titolo e poi si è ritrovato con una macchina non competitiva. In McLaren ha pagato le difficoltà tecniche con Honda e una crisi d’identità della stessa compagine di Woking. Lui stesso è stato criticato per non fare il gioco di squadra con le sue parole dure anche pubbliche. La stessa storia si è ripetuta a Indy: il primo anno il motore Honda lo ha eliminato dopo una grande cavalcata, il secondo non si è qualificato, nel 2020 ha avuto a disposizione lo Chevrolet che lo ha relegato nelle ultime file della griglia (anche se in generale non ha brillato in termini di assetto, inoltre).

Nella storia delle corse è in realtà normale avere sfortuna, del resto vince un solo pilota e gli altri dietro sono quelli che commettono un errore in più. Ma secondo Damon Hill nel 2021 Alonso avrà tutte le carte in regola per essere nel team giusto finalmente al momento giusto: “Sono davvero contento che stavolta Fernando abbia scelto, probabilmente, di andare alla Renault, una squadra in crescita“. A convincere il campione del mondo 1996 è lo stato di forma positivo della vettura gialla, che con Ricciardo e Ocon si sta avvicinando a posizioni da podio. Come scrive AS, che in un Alonso competitivo un po’ ci spera, “la RS20 è il punto di riferimento, esclusa la Mercedes, per le piste a basso carico e ad alta velocità“.

Dello stesso avviso il veterano Alan Permane, direttore sportivo della squadra: “Abbiamo una grande macchina. A Monza ci sarà meno carico aerodinamico anche rispetto a Spa e lo scorso anno eravamo molto competitivi. Non dobbiamo fare nulla di diverso, dobbiamo fare esattamente lo stesso di allora. Possiamo arrivare terzi in campionato, non batteremo Red Bull o Mercedes, ma se non facciamo cose da pazzi c’è la possibilità giusta. Serve più costanza“. La vorrà anche Fernando, altrimenti il clima non sarà così idilliaco.