F1 News | McLaren e il modello Bayern Monaco

Il terzo posto attualmente occupato dalla McLaren nel campionato Costruttori è lo specchio della gran crescita attuata a Woking nelle ultime due stagioni, che ha rilanciato le ambizioni di un marchio storico dopo anni difficili e ricchi di problemi. Tuttavia, l’aver ritrovato una buona competitività non deve essere un traguardo bensì un buon punto di partenza per mettere nel mirino la possibilità di lottare con costanza per podi e vittorie nel prossimo futuro.

Ne è ben consapevole il team principal Andreas Seidl, che ha anche individuato un interessante modello a cui ispirare i progressi del futuro, anche se proveniente da una sfera sportiva completamente diversa da quella della Formula 1.

“Non è un segreto che io sia un grande appassionato di calcio – ha dichiarato Seidl al podcast F1 Nation – Sono un grande tifoso del Bayern Monaco fin da bambino e vedere quello che hanno fatto quest’anno con la vittoria del ‘triplete’ è qualcosa che ho seguito molto da vicino. Sono arrivati sul tetto d’Europa dopo un inizio di stagione molto difficile”.

L’allenatore Hansi Flick è subentrato alla guida della squadra soltanto lo scorso novembre dopo un inizio di stagione complicato: è stata una mossa coraggiosa da parte della dirigenza tedesca, che però ha dato subito i suoi frutti con la conquista di tre trofei su tre.

“È interessante vedere come sono riusciti a cambiare le cose dopo un inizio difficile. Hansi Flick è un allenatore che ammiro. Il modo in cui affronta le sfide quotidiane di questo lavoro in pubblico e anche come lavora con i giocatori, con queste superstar moderne – ha spiegato Seidl – È un modello che cerco di ricreare anche qui in McLaren. È importante per una squadra assicurarti, una volta che si verificano errori, di non sprecare troppe energie per scoprire chi è il responsabile principale. Questo è fondamentale se vuoi progredire e migliorare sempre di più”.