F1 News | Notevoli passi avanti della Honda ma il motore Mercedes resta ancora lontano

Il direttore tecnico del dipartimento motoristico Toyoharu Tanabe non vuole però guardarsi indietro. Honda non vuole vivere nella tranquillità del piazzamento, ma con l’ambizione del primato. Lì in cima c’è la Mercedes e spodestare dal trono le power unit costruite a Brixworth sarà impresa difficile: “Non è semplice esprimere giudizi, ma credo che il nostro motore abbia raggiunto un livello tale da permetterci di lottare, in qualche modo. Però i concorrenti sono molto forti. Penso che siamo ancora troppo lontani“, ha detto Tanabe al sito giapponese as-web.jp, riferendosi a Mercedes. “Sono però soddisfatto del nostro sesto podio consecutivo e del secondo posto in campionato. In Belgio abbiamo raggiunto un risultato abbastanza buono, ma sembrava che non potessimo fare molto di più in gara“.