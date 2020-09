F1 Passion | Sebastian Vettel ha acquistato la Williams FW14B di Nigel Mansell

Un campionato 2020 veramente disastroso per Sebastian Vettel, che concluderà in maniera non positiva la sua esperienza in Ferrari. La SF1000 è una monoposto poco competitiva e non gli consente di fare i risultati che vorrebbe.

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 dovrebbe continuare la propria carriera in Racing Point, che nel 2021 diventerà Aston Martin, ma l’annuncio tarda ad arrivare. Intanto il pilota tedesco e il team di Maranello dovranno pensare a come affrontare al meglio i prossimi due gran premi in Italia. Infatti, ora arrivano Monza e Mugello.

Vettel è un grande appassionato di F1, conosce molto bene la storia e apprezza diversi piloti del passato. Ha sempre avuto una grande passione per la Ferrari, anche grazie al connazionale Michael Schumacher, ma non solo.

Stando alle ultime notizie del quotidiano Bild, il driver tedesco ha comprato la Williams FW14B con la quale Nigel Mansell ha vinto il titolo mondiale di Formula 1 nella stagione 1992. In quell’anno il pilota britannico e il compagno Riccardo Patrese vinsero dieci gare su sedici.

La monoposto acquistata da Seb è soprannominata “Red Five”, a causa del numero 5 rosso presente sul musetto. È lo stesso che utilizza anche Vettel, quindi c’è un legame particolare con il leggendario ex driver. Non si conosce la cifra spesa per comprare la vettura progettata da Adrian Newey.

Per Mansell quello del 1992 fu l’unico Mondiale conquistato nella sua carriera in F1. In quegli anni la scuderia di Grove era fortissima, vinse anche i seguenti due campionati costruttori e uno piloti (Alain Prost 1993).