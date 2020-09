Ingrediente segreto per la carbonara? Ecco cosa dovete aggiungere

By

La carbonara è un piatto italiano famoso in tutto il mondo. Più precisamente si tratta di un classico primo piatto della cucina romana, che poi le altre regioni modificano leggermente. Ci troviamo davanti a una pietanza che lega sapori decisi a consistenze croccanti e cremose. Tuttavia, come già precedentemente accennato, in tutta Italia viene leggermente modificata variando alcuni ingredienti: c’è chi usa la pancetta, chi la cipolla, chi la prepara utilizzando della pasta corta e chi la preferisce con pasta lunga, ancora, c’è chi usa solo il bianco dell’uovo e chi solo il rosso. Infine, è da questi soggetti prendiamo totalmente le distanze, c’è chi aggiunge anche la panna. Ma quali sono i giusti ingredienti per fare la carbonara?

Come preparare la vera carbonara

Iniziamo col dire che una vera e propria ricetta originale non esiste, anche perché non sono conosciute le origini di questa pietanza, tuttavia la tradizione romana impone dei paletti abbastanza precisi, quindi si può tranquillamente andare a spiegare la ricetta della vera carbonara.

La ricetta della carbonara: ecco l’ingrediente segreto

Per cucinare un’ottima carbonara il primo passò fondamentale è usare solo ingredienti di qualità: un pezzo di pecorino romano di stagionatura media e quindi ancora un po’ morbido, procuratevi anche del guanciale di alta qualità e gli spaghetti, mentre quello che assolutamente non serve è la pancetta a cubetti e la panna, ingrediente che trasforma un capolavoro in un incubo culinario.

Ecco come prepararla:

Fate bollire l’acqua e appena arriva alla giusta temperatura potete aggiungere gli spaghetti nella pentola. L’acqua deve essere poco salata, quasi per niente, poiché sia il guanciale che il pecorino saranno già abbastanza salati.

Mentre la pasta sta cuocendo, potete nel mentre eliminare la cotenna dal guanciale per poi farlo a cubetti.

Conservate un pezzetto di cotenna e mettetelo nell’acqua di cottura insieme alla pasta.

Adesso dovrete procurarvi una padella per saltare il guanciale senza aggiungere altro. Il segreto in tal caso sta nel modo in cui il guanciale è stato tagliato, più i cubetti saranno spessi e più croccante sarà l’ingrediente. Appena il guanciale sarà diventato bello croccante potrete toglierlo dalla padella.

Adesso dovrete preparare la salsa, che va fatta solo con un tuorlo dell’uovo ed un uovo intero. Grazie a questo dosaggio la pasta sarà bella cremosa, questo è il segreto della carbonara perfetto, il giusto numero di uova da utilizzare. Alle uova va aggiunto il pecorino grattugiato per poi sbattere tutto con una forchetta fino a quando non si saranno amalgamati bene tutti gli ingredienti. Bisogna poi concludere il tutto con una spolverata di pepe.

Appena la pasta sarà pronta potrete farla saltare nel grasso lasciato nella padella dal guanciale aggiungendo un po’ di acqua di cottura per facilitare il rilascio degli amidi.

Adesso potrete unire la crema di uovo e pecorino alla pasta con il guanciale, eseguendo questa operazione fuori dal fuoco e dopo aver aspettato un minuto, e una volta inserita la salsa mettete l’acqua di cottura e mantecate facendo saltare o girando velocemente, in questo modo l’uovo non si rapprenderà dando vita al classico effetto frittata.

La cosa importantissima da ricordare è che le uova devono essere aggiunte alla pasta a fuoco spento, altrimenti si cuoceranno e non ci faranno ottenere la vera carbonara.