Non è più tra gli opinionisti di Uomini e Donne ormai da parecchie edizioni, tuttavia, nessuno può impedirle di dire la sua. Stiamo parlando di Karina Cascella, ex opinionista alla corte di Maria De Filippi e spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara D’Urso. Karina è sempre stata una donna forte e determinata, ma soprattutto senza peli sulla lingua. Per questo, quando qualcuno le chiede cosa pensa, Karina dice sempre la sua. Questa volta, Karina Casella si è schierata contro Gemma Galgani.

Poche ore fa, infatti, uno dei suoi follower su Instagram ha chiesto a Karina Cascella cosa pensasse del fatto che Gemma Galgani si sia sottoposta a un lifting durante l’estate. Dalle prime indiscrezioni circolate sul Web circa le prime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, è saltato fuori che Gemma Galgani abbia preso la decisione di cedere al ritocchino. E in grande stile, a quanto sembra.

Karina Cascella a gamba tesa contro Gemma Galgani

La dama torinese, infatti, si sarebbe sottoposta a un lifting durante l’estate e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui ha messo fine alla sua conoscenza col giovanissimo corteggiatore, Nicola Vivarelli. A giudicare dalle anticipazioni circolate sui Social, i toni si sarebbero alzati tra Gemma e Nicola e la dama avrebbe difeso le proprie decisioni. Karina Cascella, interpellata dai suoi follower non ha mancato di dire la sua e si è scagliata contro Gemma Galgani.

“Penso che dovrebbe cominciare a rendersi conto di essere una signora di settanta anni. Cercarsi dunque un compagno adatto alla sua età e nel caso magari anche imparare a stare sola, che non sarebbe poi così male visti i risultati raggiunti fino ad oggi”. Con queste parole decise, Karina Cascella si mostra davvero severa nei confronti di Gemma Galgani. Sembra proprio che l’ex opinionista di Uomini e Donne non creda affatto alla buona fede della dama torinese.

Le parole dure dell’ex opinionista di Uomini e Donne

Del resto, Karina era stata molto dura nei confronti di Gemma anche quando aveva iniziato a frequentare Nicola Vivarelli. Il fatto che Gemma abbia conosciuto un baby-corteggiatore mezzo secolo più giovane di lei non è andato giù a molti.

Tuttavia, da ciò che si è saputo sulle prime registrazioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani non si è data affatto per vinta nella ricerca dell’amore. Dopo il lifting, Gemma Galgani ha archiviato definitivamente il capitolo Nicola Vivarelli e sta già frequentando un nuovo cavaliere, più vicino alla sua età. Come andrà a finire?