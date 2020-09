Segni di fuoco: pregi e difetti

I segni di fuoco sono indubbiamente i coraggiosi dello zodiaco, i cuor di leone senza timori di nulla e nessuno, pronti a tutto pur di difendere ciò in cui credono, se stessi e le persone che amano. Hanno dei grandi slanci e in loro compagnia non ci si annoia mai, ma presentano, di contro, dei difetti – come tutti del resto – di cui bisogna tener conto, sia nello scegliere un nativo del segno come partner, sia nello sceglierlo come collega di lavoro. Vediamo, quindi, quali sono pregi e difetti dei tre segni di fuoco.

1)Ariete

Pregi. Coraggioso, sempre pronto alla sfida, non teme nulla e nessuno, non ha paura di affrontare nuovi obiettivi e traguardi, risponde sempre presente agli appelli della vita. Si distingue anche nelle situazioni spiacevoli per essere sempre una roccia. Padre amorevole, amico disponibile. Non cede mai, i nervi sono sempre saldi e quando c’è da combattere è pronto a farlo. Da questo punto di vista rappresenta una sicurezza per la sua famiglia.

Difetti. Ma, ovviamente, questo suo atteggiamento focoso – che si manifesta anche tra le lenzuola – ha, ovviamente, dei risvolti negativi. Del resto, chi al mondo non ha difetti? L’ariete non è noto per il sentimentalismo, né per la sensibilità. Nel sesso è straordinariamente passionale ma con le coccole ha già qualche problema in più. Si adira con una certa frequenza e fa delle autentiche scenate, pronto sempre a rivendicare il fatto di avere ragione. Se coglie qualche segnale anomalo nel partner indagherà a fondo, nella convinzione che ci sia qualcosa che non va. Talvolta è vittima delle sue convinzioni.

2)Leone

Pregi. Segno effervescente, forse il più esuberante dello zodiaco. Si spende per gli altri con rara generosità, organizza mille eventi per far star bene gli amici e divertirsi, perché nella sua testa avere una bella compagnia, di persone leali e fidate, è la ricchezza più grande del mondo. Non ha paura di nulla, neppure di cambiare vita, se gli si presenta questa opportunità. Persegue con coraggio i suoi grandi traguardi, va avanti per la sua strada e non si volta mai indietro.

Difetti. I risvolti negativi sono la tendenza all’ira, che si manifesta con veri e propri eccessi, talvolta. Il segno è molto egocentrico e tutto deve, infatti, filare secondo le sue indicazioni. Se questo non avviene si fa sentire in maniera molto pesante. Il suo ardore, che lo porta a non arretrare di fronte alle sfide della vita, lo porta però anche a essere impulsivo. Così, se si convince del fatto che il partner abbia commesso un errore, è capace di lasciarlo senza troppe spiegazioni e senza dare allo stesso la possibilità di difendersi.

3)Sagittario

Pregi. Il segno è generoso, sempre pronto a spendersi per gli altri, a mettersi in gioco per grandi valori e ideali, a portare avanti battaglie importanti, di spessore, che talvolta riguardano l’acquisizione di diritti, l’accesso a beni di primaria importanza. Non ha paura di sfidare il potere per difendere i vulnerabili e gli umili. Per la sua famiglia si impegna sempre in mille modi. Il suo obiettivo primario è far star bene tutti. Ama la famiglia ma ama anche il lavoro e i suoi viaggi. Dimostra uno straordinario acume e una grande apertura alla vita.

Difetti. È autoritario. Un autentico segno dominante, che tende a imporre il suo punto di vista agli altri. Chi non lo segue, nella sua testa, è perché non lo ama. In questo dimostra di non essere molto comprensivo. Esige che tutti abbiano la sua stessa visione di una certa situazione, ma questo è, praticamente, impossibile. Così, se un partner o un amico non comprende la sua missione, il segno sarà portato a interrompere il rapporto.