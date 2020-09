Il cavaliere di Uomini e Donne, Armando Incarnato, sta per tornare in trasmissione con un’immagine completamente “stravolta”. Chi lo segue sui social e in Tv, sa quanto il cavaliere campano tenga al suo aspetto e ai suoi outfit sempre impeccabili. Tuttavia, nei mesi scorsi, il cavaliere ha fatto qualche scivolone per ciò che riguarda il taglio di capelli. Cosa insolita, visto che si tratta di un imprenditore attivo proprio in quel settore.

Il taglio di capelli un po’ disordinato che Armando Incarnato sfoggiò a Uomini e Donne durante il lockdown rimane indimenticabile e gli è costato più di qualche sfottò sui social. Tuttavia, all’epoca, il cavaliere spiegò che si trattava di una protesta contro tutte le chiusure forzate imposte in quel periodo e che hanno messo in seria difficoltà molti saloni di bellezza in Italia.

Armando Incarnato ha una nuova immagine

Poche ore fa, Armando Incarnato ha condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram proprio mentre era dal parrucchiere per un nuovo taglio di capelli ed è apparso con un’immagine decisamente “stravolta”. Il cavaliere ha deciso di optare per un taglio più sbarazzino e corto rispetto ai suoi standard e ha ricevuto diversi apprezzamenti sui social. Armando Incarnato sarà tra i volti del parterre di Uomini e Donne anche quest’anno e ha già partecipato alle registrazioni della scorsa settimana.

Il cavaliere sembra aver apprezzato l’unione dei troni, classico e over, che sarà la maggior novità di questa nuova edizione di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni circolate sul web, Armando Incarnato si sarebbe detto immediatamente disposto a conoscere anche dame e corteggiatrici più giovani di lui. Lo scorso anno Armando Incarnato aveva avuto una sola frequentazione “importante” a Uomini e Donne, quella con Veronica Ursida.

Cosa succederà al cavaliere a Uomini e Donne?

Gli strascichi di questa storia complicata si sono trascinati fino alle ultime puntate della scorsa edizione di Uomini e Donne. Armando e Veronica hanno avuto numerose e turbolente discussioni nello studio di Uomini e Donne, per le quali il cavaliere ha subito anche qualche “rimprovero” dalla padrona si casa, Maria De Filippi.

Sarà anche per ricominciare totalmente da capo che Armando Incarnato ha deciso di scegliere questo nuovo look e di fare un nuovo taglio di capelli. Il cavaliere si augura che questa sia la stagione decisiva a Uomini e Donne per trovare la dama che sappia conquistarlo e apprezzarlo.