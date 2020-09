Bonaventura alla Fiorentina: il club pensa seriamente al suo acquisto

Bonaventura alla Fiorentina – Nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina che ha messo gli occhi sullo svincolato Giacomo Bonaventura.

Il centrocampista nonostante sia rimasto svincolato, dopo la sua ultima stagione al Milan, è stato convocato in nazionale da Roberto Mancini che crede molto in lui e lo vede come una valida alternativa ai titolari per il futuro della sua Nazionale.

Stima per Bonaventura ripagata anche dall’interesse di molte squadre: su di lui, nelle ultime settimane, Benevento, Verona e Genoa. Ora però l’interesse più concreto sembra essere quello della Fiorentina. Il club del presidente Commisso, come riporta Sky Sport, pensa seriamente al suo acquisto.

Nei giorni scorsi c’è stato un incontro fra Mino Raiola, agente del giocatore, e il club viola. C’è già l’ok di Iachini e presto la trattativa potrebbe velocizzarsi. Per Bonaventura 4 gol in 32 partite giocate con il Milan nell’ultima stagione. Su di lui erano piombate anche Benevento e Verona.

L’arrivo di Bonaventura garantirebbe sicuramente un innesto di qualità per il centrocampo di Iachini che, con lui in rosa, avrebbe la possibilità di diversificare spesso il modulo di gioco e provare nuove soluzioni tattiche magari avanzando Castrovilli che, come detto in più riprese dal tecnico e non solo, avrebbe molte più possibilità di incidere sulla partita ricoprendo un ruolo più avanzato in campo.

Valutazioni in corso per il trasferimento di Boneventura alla Fiorentina che potrebbe essere uno dei colpi estivi più importanti per la dirigenza viola.