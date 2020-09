Romero all’Atalanta – E’ fatta per il difensore della Juventus, negli ultimi due anni al Genoa, all’Atalanta. Accordo raggiunto fra le due società e Gasperini che può contare su un rinforzo importante per la sua difesa in vista della prossima stagione.

Decisive le trattative portate avanti negli ultimi giorni che hanno aiutato i club a trovare l’accordo sulla formula con la quale chiudere questa operazione. Romero sarà un giocatore dell’Atalanta. Scambio di documenti in corso tra i nerazzurri e la Juventus, per permettere al giocatore di trasferirsi da Gasperini.

Il difensore si sposterà a Bergamo con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. È previsto un obbligo legato al numero di presenze e agli obiettivi europei dell’Atalanta. Per poter procedere in questo modo, il giocatore ha dovuto prolungare il contratto con la Juventus di un altro anno, fino cioè al 2025. Il costo complessivo dell’operazione è tra i 23 e i 25 milioni di euro.

Il passaggio di Romero all’Atalanta è un colpo di mercato sia per la Dea che si assicura uno dei difensori migliori della nostra Serie A, per età e prospettiva, e per la Juventus che così facendo potrà ammortizzare a bilancio il costo di Romero nei prossimi due anni e fare una piccola plusvalenza in caso di cessione definitiva al club bergamasco.