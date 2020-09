Piatek alla Roma – La Roma si muove sul mercato in entrata e lavora per sopperire all’eventuale cessione di Dzeko. Il club giallorosso è conscio che il centravanti bosniaco sia richiesto dalla maggior parte dei club più prestigiosi d’Europa e di fronte ad un’offerta importante difficilmente potrà resistere nonostante Dzeko non abbia chiesto la cessione.

Il club giallorosso è abbastanza immobile sul mercato, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, in caso si ritrovasse coinvolta in un effetto domino che vede coinvolti molti giocatori sull’asse Roma-Napoli-Juventus dovrà essere pronta.

Piatek alla Roma: spunta il nome del polacco per sostituire Dzeko

Da settimane si rincorrono voci legate ad un possibile addio dell’attaccante bosniaco e la volontà del club capitolino è ovviamente quella di non farsi trovare impreparato. Recentemente si è parlato di Arkadiusz Milik come potenziale sostituto al centro dell’attacco giallorosso, il Napoli però continua a pretendere non meno di 40 milioni di euro e la cosa ha spinto la Roma, che reputa tale cifra troppo elevata, a guardare anche altrove. Il nome nuovo per sostituire l’eventuale partenza di Dzeko sarebbe quello di Krzysztof Piatek.

L’attaccante ha lasciato il Milan e la Serie A lo scorso 30 gennaio per provare a rilanciarsi in Bundesliga, all’Herta Berlino, dove però il suo rendimento non è stato proprio positivo: 14 presenze e solamente 5 gol, pochi per quello che solo un anno e mezzo fa era considerato un astro nascente del calcio internazionale.

Adesso per lui potrebbero aprirsi le porte per un clamoroso ritorno in Serie A: clamoroso davvero perché dopo soli 6 mesi in Bundesliga il suo ritorno sa un po’ di flop e per la Roma che lo vuole per sostituire Dzeko potrebbe trattarsi di una “mezza” scommessa.