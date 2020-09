Suarez alla Juventus nuovi dettagli sulla trattativa che potrebbe portare l’attaccante del Barcellona in bianconero. Secondo quanto riportato da Sky Sport ora la Juventus, per poter portare l’uruguayano a Torino, dovrebbe riconoscere un indennizzo ai blaugrana.

Si tratterebbe di un pagamento sotto forma di bonus a determinate condizioni, per facilitare così la conclusione dell’operazione. Un’operazione che la Juventus vorrebbe chiudere nel breve periodo per consegnare così a Pirlo un giocatore fondamentale per la sua idea tattica e pronto per l’inizio del campionato.

L’accordo economico con il giocatore sembra quasi raggiunto, ma la situazione non si è ancora sbloccata. Si attendono infatti novità sul fronte Barcellona, che deve liberare l’attaccante uruguaiano dandogli anche la buonuscita che desidera.

Una volta raggiunto l’accordo la Juventus potrà avere con sè Luis Suarez. Un affare importante sia per i bianconeri che per il calcio italiano. La Serie A vedrebbe il suo appeal europeo rinforzato con questo grande acquisto e spronerebbe tutto il movimento ad investire maggiormente anche per contrastare l’armata del presidente Agnelli-