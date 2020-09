La showgirl Elisabetta Gregoraci è una donna piena di risorse, bellissima ed energica conduttrice ma anche affettuosa e attenta madre. Ma c’è un lato intimo e personale che non conoscevamo infatti, sembra essere anche molto devota e attaccata alle tradizioni.

Proprio ora che dovrà andare al Grande Fratello Vip, allontanandosi da suo figlio Nathan, non può che essere più vicina alla sua religione, una sorta di preparazione spirituale. Questo perché per lei, nei suoi momenti più difficili, è abituale affidarsi alla preghiera.

Elisabetta Gregoraci preparazione spirituale

Dal 14 Settembre vedremo Elisabetta mettersi in gioco al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, dove ha già dichiarato di voler essere la persona più trasparente di tutte. Vuole arrivare, questo è il suo obiettivo per farsi conoscere in tutte le sue sfaccettature al suo pubblico che da sempre la segue. Al di là della vittoria, vorrà anche rendere fiero suo figlio Nathan e perché no, trovare anche l’amore dopo la sua storia tumultuosa con l’ex marito.

Un lato che davvero poche persone conoscevano della showgirl, sensualissima in tv, è la grande fede che ha. Tant’è che si affida alla preghiera ogni giorno, soprattutto davanti dinamiche più complicate sia a livello emotivo che fisico. Questa pratica l’ha trasmessa anche a suo figlio con il quale va in chiesa e con cui prega tutte le sere, cercando di aiutarlo nella sua educazione scolastica e religiosa.

Paura del distacco prima del GF Vip

È risaputo il suo fortissimo legame con suo figlio Nathan, nato dalla sua storia di amore con l’ex marito Briatore. In un’intervista al settimanale Nuovo TV ha affermato di essere davvero affettuosa e di non essere mai riuscita a distaccarsi davvero da lui:” Quando sono con lui, il resto non esiste. Evito anche di andare a cena con le amiche”.

Ma ora si trova davanti a una situazione nuova perché per tre mesi non potrà stargli accanto, ma non demorde e sa benissimo che crescendo queste dinamiche saranno all’ordine del giorno. Infatti dichiara:”Ho rinunciato a programmi quotidiani che mi sono stati offerti: per me era impensabile stare lontana da mio figlio. Ma so che tra poco Nathan non mi calcolerà più. Già ora si organizza coi suoi amici e, tra qualche tempo, lo vedrò con il contagocce: me lo godo finché posso”. Noi la seguiremo nella casa più famosa di Italia, nell’attesa di scoprire altri lati nascosti.