Fernanda Lessa fuori dal Grande Fratello Vip racconta al settimanale Oggi quante rinunce lavorative ha dovuto fare nel suo piccolo per non aumentare i contagi. La ex gieffina infatti, ha messo da parte il suo lavoro da dj per un’estate all’insegna dei “no”.

Al settimanale Oggi, Fernanda racconta quanto sia stato difficile rinunciare al suo amato lavoro ma allo stesso tempo quanto è stata sicura di non volersi ritrovare all’interno di discoteche dove l’assembramento era impossibile da evitare. Quali sono state le sue parole?

Fernanda Lesso mette da parte il lavoro

La ex gieffina dello scorso GF Vip ha deciso di lanciare un messaggio fortissimo all’interno del settimanale raccontando quanto sia stato difficile per lei rinunciare al suo lavoro. Al tempo stesso però, ha preferito non adottare atteggiamenti che pregiudichino la riapertura delle scuole. Davanti all’aumento dei contagi infatti, Fernanda Lessa ha affermato: “Abbiamo dato una possibilità ai giovani di divertirsi in discoteca, ma l’hanno usata male. Non voglio che i loro comportamenti pregiudichino l’apertura delle scuole. In questo momento il diritto all’istruzione ha la priorità sul divertimento”.

La ex gieffina ha continuato con: “Se hanno chiuso il chiuso le discoteche a Ibiza, capitale della movida europea, un motivo ci sarà. È una località basata sul divertimento, che ha fatto la scelta di mettere al primo posto la salute della gente. È ipocrisia pensare che in pista da ballo la gente mantenga le distanze”.

Ex gieffina lancia messaggio importante

Fernanda Lessa non si ferma e fuori dal Grande Fratello Vip mette da parte il lavoro per cercare nel suo piccolo di rispettare le leggi imposte dal Governo evitando così anche gli assembramenti. Al settimanale Oggi afferma che: “Ho rinunciato a farlo. Tutti sappiano che noi dj guadagniamo di più in questi mesi, ma trono non sia il momento giusto per ignorare le circostanze. Mi hanno chiamato vari locali di Gallipoli, Roma, Sardegna, ma ho detto “no”.

Per concludere la dj ha spiegato: “Sono stata giovane anche io e ho vissuto una vita intensa. Non ero la classica universitaria casa e chiesa, facevo già la dj a 20 anni, conosco l’ambiente. I ragazzi pensano sempre che il contagio tocchi a quello a fianco”.