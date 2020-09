Film Stasera in Tv – Letters to Juliet – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Letters to Juliet. Produzione statunitense del 2010 per la regia di Gary Winick, con Amanda Seyfried, Marcia DeBonis, Gael Garcia Bernal, Luisa Ranieri, Vanessa Redgrave, Franco Nero, Milena Vukotic nei ruoli principali. Il film è tratto dal romanzo Lettere a Giulietta di Lise e Ceil Friedman. Le riprese sono state effettuate tra New York e l’Italia nell’estate 2009. Le location principali italiane sono state la provincia di Verona, Siena (dove la maggior parte delle scene sono state girate nel paese e nei residence vicino a Vagliagli) e il Lago di Garda. Per far sì che le riprese si svolgessero senza l’afflusso dei turisti che avrebbero rallentato il regolare lavoro scenico, l’attrazione turistica più famosa di Verona, la loggia di Giulietta, fu chiusa al pubblico per ben due giorni.

Letters to Juliet – Trama

Una giovane giornalista americana (Amanda Seyfried) parte in viaggio per Verona, dimora del famoso amore di Giulietta e Romeo. Inaspettatamente si unisce ad un gruppo di volontarie che rispondo alle lettere indirizzate a Giulietta Capuleti e scritte dai cuori travagliati di tutto il mondo. Rispondendo ad una lettera datata 1957, spinge colei che l’aveva scritta (Vanessa Redgrave) a partire alla volta dell’Italia allo scopo di ritrovare il suo da tempo perduto amore. Questa speranza darà vita ad una catena di eventi che trasformeranno le loro vite in modi che non avrebbero mai osato immaginare…

Letters to Juliet – Trailer Video

Letters to Juliet – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Letters to Juliet

Genere: Sentimentale

Durata: 1h 45m

Anno: 2010

Paese: USA

Regia: Gary Winick

Cast: Amanda Seyfried, Marcia DeBonis, Gael Garcia Bernal, Luisa Ranieri, Vanessa Redgrave, Franco Nero, Milena Vukotic

Letters to Juliet – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Paramount Pictures (canale 27 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi giovedì 3 Settembre 2020. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine delle puntate in replica dello storico telefilm Happy Days.